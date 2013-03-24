إلغاء قيمة جوائز مهرجان السينما الإفريقية بمصر

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي تنظمه مؤسسة أهلية غير ربحية سنوياً في جنوب مصر، الأحد، إلغاء القيمة المالية لجوائز دورته التي تختتم غداً الأحد بسبب الضائقة المالية التي تمرّ بها البلاد منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.

وكان المهرجان يمنح في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة جائزة النيل الكبرى وقدرها 5000 دولار لأحسن فيلم، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة وقيمتها 4000 دولار، وجائزة باسم المخرج المصري الراحل صلاح أبوسيف وتبلغ 3000 دولار.

أما جوائز مسابقتي الأفلام القصيرة والرسوم المتحركة فتبلغ 7000 دولار.

واستحدث المهرجان في دورته الحالية جائزة (الشهيد الحسيني أبوضيف لأفلام الحريات والثورات)، وتشارك فيها سبعة أفلام عربية وأجنبية من النمسا وإيطاليا واليمن والمغرب وتونس ومصر.

وتحمل الجائزة التي كان مقرراً أن تكون 1000 دولار اسم أبوضيف، وهو صحافي مصري قُتل في ديسمبر/كانون الأول الماضي وهو يؤدي عمله بالقرب من القصر الجمهوري الذي شهد محيطه اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال رئيس المهرجان سيد فؤاد مساء اليوم السبت في مؤتمر صحفي إن "المهرجان يمر بضائقة مالية، وكثيرٌ من الممثلين والمخرجين أتوا إلى الأقصر الواقعة على بعد نحو 690 كيلومتراً جنوبي القاهرة على نفقتهم الشخصية إسهاماً منهم في دعم المهرجان وتخفيف الأعباء المادية عنه".

وأعلن إلغاء القيمة المادية لجوائز المهرجان في هذه الدورة نظراً "للظروف الاقتصادية والثورية" التي تمر بها مصر.

وكان فؤاد قد قال في حفل الافتتاح يوم 18 مارس/آذار إن المهرجان "أحد إبداعات ثورة 25 يناير.. وإن مصر القوية ستخرج من أزمتها."

والمهرجان الذي تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، وهي غير ربحية وتعمل في مجال الفنون والثقافة منذ عام 2006، يختتم دورته غداً بإعلان الجوائز وإقامة حفل الختام في معبد فرعوني.