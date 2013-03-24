الموت يغيّب الفنان وحيد عزت عن عمر 81 عاماً

غيّب الموت مساء أمس السبت الفنان وحيد عزت عن عمر يناهز 81 عاماً، وقال حلمي فودة، أمين الصندوق بنقابة المهن التمثيلية، إن الفنان الكبير عزت توفي بعد وعكة صحية في منزله وجرى تشييع الجنازة. مضيفاً أن مراسم العزاء ستقام يوم الثلاثاء المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية، بحسب صحيفة "التحرير".

وتخرج وحيد عزت في معهد الفنون المسرحية عام 1960، وشارك في عدد من المسرحيات منها: "الطريق المسدود"، و"رصاصة في القلب"، و"الورطة"، و"بيت الفنانين"، كما شارك في عدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل: "هروب"، و"شطب في ضمير إنسان"، و"السقوط في بئر سبع"، و"مطلوب عروسة".