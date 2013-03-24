مهرجان الخليج السينمائي يعلن عن أفلام مشاركة في برنامج "تقاطعات"

أعلن مهرجان الخليج السينمائي، الأحد، عن قائمة الأفلام المشاركة في برنامج "تقاطعات" الذي سيعرض مجموعة كبيرة من الأفلام التي تعكس طيفاً كاملاً من الإبداعات السينمائية العالمية لمخرجي الأفلام القصيرة من كلٍّ من جنوب إفريقيا، أوروبا، آسيا، والعالم العربي.

وتم اختيار 27 فيلماً روائياً قصيراً من كلٍّ من أستراليا، البرازيل، كولومبيا، بولندا، تايوان، سويسرا، لبنان، جنوب إفريقيا، إيران، إسبانيا، إيطاليا، روسيا، ألمانيا، المملكة المتحدة، وجرينلاند، وقد عرضت أغلب هذه الأفلام في مهرجانات دولية، وحازت على إعجاب النقاد والجمهور.

ويعرض برنامج "تقاطعات" أعمال المخرجين الصاعدين حول العالم، وتم اختيار الأفلام المشاركة في البرنامج وفق قيمتها السينمائية وآفاقها الإبداعية، وخصوصية رؤيتها تجاه مختلف المواضيع التي تتعلق بمجريات الحياة.

أفلام تقاطعات

وتضم قائمة الأفلام العالمية التي ستعرض ضمن برنامج "تقاطعات" فيلم مخرج الوثائقيات الإسباني ديفيد مونوز، الذي يشارك بفيلم "ليلة أخرى على الأرض"، والذي فاز فيه بجائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية (فيبريسكي) في الدورة 55 لمهرجان لايبزغ السينمائي الدولي، وقام مونوز في هذا الفيلم بتثبيت كاميرات في عدد من سيارات الأجرة بالقاهرة في الفترة من مارس إلى سبتمبر 2011 عقب أحداث الثورة المصرية، موثقاً حالات فقدان الثقة والأمل والشك في بلد تتلاحق فيه الأحداث بوتيرة عالية.

ومن كولومبيا يشارك المخرج إيفان. د. غاونا بفيلم "بورتريهات"، الذي عُرض في العديد من المهرجانات السينمائية في كل من جنوب إفريقيا وبراغ، والذي تم تكريمه أيضاً في مسابقة "فهود الغد" في مهرجان لوكارنو السينمائي، ويروي الفيلم قصة الجدة بولينا التي ترغب في إعداد "دجاجة الكريول" لزوجها على الغداء، لكنها لا تملك المال الكافي لشرائها، كما أن فوزها باليانصيب بكاميرا "بولارويد" سيأخذها إلى عالم آخر دون أن يمنع الجوع عنها.

كما يشارك المخرج الإيراني أوميد عبدالله بفيلم "وميض"، ويتناول قصة رجل أمضى حياته في صناعة النظارة، ولكنه أصيب بضعف البصر ليقرر إغلاق محله، لكن قبل ذلك عليه تسليم نظارة أخيرة إلى إحدى زبوناته.

ويأخذنا فيلم البرازيلي أمير أدموني الذي يحمل عنوان "مستقيم" في رحلة فلسفية، يعتبر فيها أن الخط ليس إلا نقطة ذهبت في نزهة.

وتطغى الفلسفة أيضاً على فيلم "الساعة الرملية" للمخرج الألماني جوشوا ثيلوسين في قصة تدور حول الموت الذي يعيش وحيداً في بيت صغير يقع في أرض خالية من البشر، إلا أن روتين حياته اليومية – المقصود حياة الموت - يتغير حين يقع على طفل متروك أمام عتبة بيته، وليطرح الفيلم سؤالاً هل سكون هذا الحدث نقطة تحول في حياة الموت؟

أما المخرج التايواني تين يو مياو فيحضر من خلال فيلم "حالة مؤقتة"، حيث يسعى وو تشانغ بطل الفيلم في حالة بين النوم واليقظة إلى توريث معبد للجيل المقبل، إلا أنه سرعان ما يقع بين الأنقاض والمدينة الحديثة.

وينقلنا المخرج الجنوب إفريقي كريغ روم إلى كوميديا سوداء في فيلم "غنيمة" ويروي عملية سطو غير عادية يحاول فيه شرح أن الأشياء التي تظهر أمامنا وليست على ما هي عليه في الحقيقة.

ومن سويسرا يشارك المخرج تيمو فون جانتن بفيلم "دمية" الذي يتتبع حياة دمية في واجهات أحد المحال الباريسية وسعيها للهرب لتحظى بالشهرة.

وتأخذنا المخرجة اللبنانية زينة مكي في رحلة خيالية من خلال عرضها العالمي الأول لفيلم "كان يا مكان.. حكاية العطور"، الذي يروي قصة الفتاة "لولا" التي تظهر من العدم في قرية تغيب عنها الألوان وحاسة الشم.

المخرجة الأسترالية ميسكا مانديك تعرض أحداثاً في أوروبا الشرقية من خلال فيلم "مشاهد من بيت ريفيّ"، عن حياة الفتاة "آنا" التي تعيش وعائلتها في منزل ريفي تحيط به الغابات الكثيفة، وهو فيلم عن الحب والحرب والحزن والقبول بالآخر.

وفي فيلم عن صراع الأجيال يأخذنا المخرج الموسيقي الإيطالي لورينزو غوارنييري في رحلة من خلال فيلم "قصّة سونيا" بمدينة فلورنسا الذي تدور أحداثه في سبعينيات القرن الماضي، وهي فترة الاضطرابات.

وتشارك من روسيا المخرجة آنا ساروخانوفا بفيلم "بعيد" الذي يكشف الصراع النفسي ومعاناة اتخاذ القرارات المفصلية في حياة الإنسان، ويحكي عن رجل يحاول اتخاذ القرار بقبول وظيفة في الخارج، والتي إذا ما قبلها فسيضطر إلى هجر عائلته وصديقته وكل حاضره.

المخرج إيفان مازا من فنزويلا يشارك بفيلم "عند منتصف الظهيرة" الذي يصوّر غلطة غير متعمدة يقوم بها طالب ضئيل الجسم من خلال توجيه إهانة لأكبر الفتية في الصف، ما يضعه في مواجهة مع مخاوفه وتحت وطأة ضغوط تحاصره.

وينقلنا فيلم "أهمية الحلوى والملح" للمخرج البلجيكي بونوا دي كليرك إلى عالم البالغين عبر صراع داخليّ عند رجل يهرب من علاقته المتوترة مع زوجته.

وإلى عالم الصدفة ومشيئة الأقدار نرى مشاركة المخرج الأيرلندي شيمي ماركوس بفيلمه "وحيد القرن" الذي يدور حول شاب وشابّة جمعتهما الصدفة معاً دون سابق ميعاد، وعلى الرغم من حاجز اللغة بينهما إلا أنّهما يمضيا في معرفة الكثير عن بعضهما.

ونكمل في مشيئة الأقدار التي قد تضع الإنسان في امتحان صعب في فيلم "قاعة الشيطان" للمخرج النرويجي هنيريك مارتن دالزباكن، حين يتتبع خطى أحد المغامرين إلى القطب الشمالي، والذي يضطر إلى أن يواري جثة آخر رفاق رحلته تحت أكوام الثلج، وفي ذات الوقت يستكمل المسير وحيداً بحثاً عن القطب الشمالي، لكن حادثة غير متوقعة تضعه أمام خيار مرّ بين الشهرة والأخلاق، وليبقى هذا الخيار مطارداً له طيلة العمر.

يُذكر أن مهرجان الخليج السينمائي يعقد في دبي في الفترة من 11 إلى 17 إبريل 2013.