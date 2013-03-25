انطلاق الدورة الـ19 للنشر بالمغرب بحضور 47 بلداً

تنطلق فعاليات الدورة 19 للمعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء، في 29 مارس/آذار الجاري وتمتد إلى 7 أبريل/نيسان المقبل، وتستضيف الفعالية أكثر من 400 كاتب مغربي و120 كاتبا أجنبيا، إضافة إلى 47 بلدا و260 عارضا مباشرا و560 عارضا غير مباشر.

وتشتمل الفعالية على عدد من البرامج الثقافية، وتضم محاضرات وندوات وتوقيعات إصدارات جديدة، وفي حديث مع "العربية.نت"، قال حسن الوزاني، مدير مديرية الكتاب بوزارة الثقافة، إن "البرنامج الثقافي لهذه الدورة، خضع لإعادة هيكلة تشكلت من حوالي عشرة محاور ولقاء متزامن بين مكتبة الإسكندرية والمعرض الدولي للكتاب بمشاركة من المغرب ومصر".

كما سيتم استضافة المغرب كضيف شرف في معرض الإسكندرية للكتاب، بإصدار ثلاثة كتب، هي: "عتبات الشوق" للكاتب المغربي شعيب حليفي، وكتاب "المغاربة في مصر" لحسام عبدالمعطي، وكتاب "نجيب محفوظ في النقد المغربي".

وتخصص هذه الدورة لقاء للجمهور مع الفائزين بجوائز المغرب للكتاب والحائزين على جائزة المغرب برسم الموسم 2012، كما سيكون لقراء ومحبي الشعر لقاء مفتوح مع الشاعر الإسباني الكبير أنطونيو غامونيد الفائز بجائزة الأركانة العالمية للشعر، إضافة إلى الاحتفاء بتجارب إبداعية عالمية ووطنية.

وضمن فقرة ذاكرة، سيتم استحضار أرواح ومساهمات مبدعين وكتاب وباحثين مغاربة وعرب وأجانب، بتسليط الضوء على ما خلفوه من فكر وإبداع، قراءة وتحليل.

وتقترح نسخة 2013 للمعرض الدولي للدار البيضاء، ليبيا ضيفة شرف هذه السنة، وسيشتمل البرنامج بهذه المناسبة على أربع ندوات حول الأصوات النسائية في الحياة الأدبية الليبية، وثقافة الطفل، والعلاقات التاريخية المغاربية، واللهجات المغاربية، بالإضافة إلى ست ندوات.

أما أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي فلها حضور في هذه الدورة من خلال تقديم عدد من الأصوات المنتمية لهذه القارة مباشرة إلى الجمهور، مع الوقوف في نفس الوقت على المستجدات التي تهم الصناعة الإبداعية داخل هذا الفضاء الجغرافي.

ويشمل المعرض أيضا على تنوع الفقرات والمحاور الموجهة للأطفال، يهدف بذلك إلى تقديم مجموعة من الأنشطة المرتبطة بفعل القراءة، لتعليم مبادئ البحث في المكتبات العمومية أو في شبكة الإنترنيت، وبرمجة ورشات تعنى بتلقين الآباء مبادئ قراءة الحكاية، وتيسير سردها بطريقة سلسة ومشوقة للطفل.

وكشف وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي أن وزارته بصدد بلورة مشروع أولي لخطة وطنية للقراءة والنشر، تهدف إلى إدراج قطاع النشر في منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية٬ ستطرح خلال الأسابيع القادمة على الأطراف المعنية قصد تدقيقها وإغنائها.