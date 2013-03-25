فيلم سعودي لافتتاح الدورة السادسة من مهرجان الخليج السينمائي بدبي

وقع الاختيار على فيلم "وجدة" للمخرجة السعودية هيفاء المنصور لتُفتتح به الدورة السادسة من مهرجان "الخليج السينمائي"، والتي تنطلق يوم الخميس الموافق 11 أبريل المقبل في دبي، بحضور المخرجة المنصور التي حققت من خلال هذا الفيلم العديد من الجوائز العالمية، منها جائزة أفضل فيلم في "مسابقة المهر العربي" وذلك في الدورة التاسعة من مهرجان دبي السينمائي الدولي.

واختير فيلم "وجدة" لافتتاح المهرجان لما حققه من نجاحات عالمية، بحسب ما صرح به مدير مهرجان الخليج السينمائي مسعود أمر الله آل علي، علماً أنه أول فيلم روائي طويل للمخرجة.

يروي الفيلم قصة فتاة سعودية اسمها "وجدة" تمر كل يوم من أمام متجر للألعاب يعرض دراجة خضراء. وعلى الرغم من استهجان المجتمع لركوب الفتيات للدراجات، إلا أن وجدة وضعت خطتها المحكمة لتكسب ما يكفي من المال لشراء تلك الدراجة، وذلك عبر بيع منتجات تعتبر ممنوعة في المدرسة، لكن خطتها الأولى سرعان ما تنكشف، الأمر الذي يدفعها لوضع خطة أخرى للحصول على المال، وهي خوض مسابقة لتلاوة القرآن الكريم تقدم جائزة نقدية سخية، وخلال محاولاتها الذكية، تضطر وجدة إلى فعل المستحيل لكي تتمكن من التفوق على منافسيها واقتناص الجائزة لشراء دراجتها الخضراء التي طالما حلمت بها، لكن يبقى الأمر مفتوحاً على المفاجآت.

وحصد "وجدة" العديد من الجوائز في مهرجان البندقية، ونال جائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل وقدرها 50 ألف دولار، بينما أحرزت بطلة الفيلم الفتاة "وعد محمد" جائزة أفضل ممثلة في مهرجان دبي السينمائي الدولية.

ومن الجدير ذكره أن فيلم "وجدة" حصل على دعم برنامج مهرجان دبي السينمائي الدولي "إنجاز" لدعم المشاريع السينمائية في مرحلة ما بعد الإنتاج.