"الرحلة بدأت" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

احتل فيلم الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد الجديد "الرحلة بدأت" صدارة قائمة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية هذا الأسبوع، مسجلا 44.2 مليون دولار.

والشخصيات الرئيسية في هذا الفيلم بأصوات نيكولاس كيدج وريانرينولدز وايما ستون، ومن إخراج كيرك دي ميكو وكريس ساندرس.

وجاء في المركز الثاني فيلم الحركة والإثارة الجديد "سقوط أوليمبوس" مسجلا 30.5 مليون دولار.

الفيلم بطولة جيرارد بتلر وارون ايكهارت ومورجان فريمان، ومن إخراج أنطون فوكا.

وتراجع فيلم المغامرات "أوز العظيم والقوي" عن المركز الأول الذي احتله في الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 22 مليون دولار.

الفيلم من إخراج سام ريمي وبطولة جيمس فرانكو وميشيل ويليامز وراشيل وايز.

وجاء فيلم الإثارة "المكالمة" في المركز الرابع بعد أن كان في المركز الثاني الأسبوع الماضي مسجلا إيرادات بلغت 8.7 مليون دولار.

الفيلم بطولة هال بيري وإيفي تومسون، ومن إخراج براد أندرسون.

وجاء الفيلم الكوميدي الجديد "القبول" في المركز الخامس بإيرادات بلغت 6.4 مليون دولار.

الفيلم بطولة تينا في وبول رود ونات وولف، ومن إخراج بول فيتز.