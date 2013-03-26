إلهام شاهين: الإسلاميون يسعون للشهرة ولا يخيفونني

التظاهرات التي شهدتها بوابات مدينة الإنتاج الإعلامي يوم الأحد، لم تكن مؤثرة فقط على القنوات الفضائية وبرامجها وضيوفها، بل إن صداها امتد أيضا إلى حركة الدراما المصرية، حيث توقف تصوير عدد من المسلسلات بسبب ما يحدث أمام البوابات من منع للعاملين والإعلاميين من دخول مدينة الإنتاج الإعلامي.

إلهام شاهين عقب ساعة واحدة فقط من عودتها من العمرة بالأراضي السعودية، علقت لـ "العربية.نت" على ما حدث أمام بوابة مدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدة أنها لا تخاف من أحد، وأنه لن يستطيع أحد أن يمنع الإعلاميين من دخول مدينة الإنتاج الإعلامي أو التأثير على الإعلام المصري. أما على مستوى الدراما، فشددت على أن أحداً لن يُمنع من ممارسة عمله أو الدخول إلى التصوير، قائلة "الإسلاميون لن يستطيعوا منعي من دخول مدينة الإنتاج"، موضحة أن هؤلاء مجرد مجموعة يسعون للترويج والدعاية لأنفسهم ولجماعاتهم، وبالتالي فهي لا تقيم لهم أي حساب.

إلى ذلك، أكدت أن الدراما لن تتأثر بما يحدث، وأنه لابد أن يكون هناك أمن من أجل منع هؤلاء من المضايقات التي يقومون بها.

أما عن خطوة شاهين المقبلة في الدراما المصرية، فأوضحت لـ "العربية.نت" أنها قامت بتأجيل مسلسل "أيامنا الحلوة" الذي كانت تنوي خوض دراما رمضان من خلاله، بسبب ضيق الوقت، ما يجعل لحاقه برمضان مستحيلا، كاشفة عن أنها بصدد العمل على مسلسل آخر، ستعقد بشأنه جلسات مع المؤلف والمنتج خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل بدء تصويره في شهر أبريل المقبل حتى يعرض في رمضان.