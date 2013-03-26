حاتم علي يضع "رغم الفراق" في ورطة

في مفاجأة لصناع العمل، اعتذر المخرج السوري حاتم علي عن عدم إخراج مسلسل "رغم الفراق" الذي يقوم ببطولته محمود عبد المغني و زينة، وهو من تأليف بشير الديك، وذلك قبل بداية التصوير بأيام، ليجد صناع المسلسل أنفسهم في ورطة، وذلك بسبب ضيق الوقت وتبقي ثلاثة أشهر ونصف على بداية شهر رمضان، ما سيجعلهم يبحثون عن مخرج آخر سريعا في حال قرروا أن يلحقوا بالموسم الدرامي.

على الجانب الآخر، وقع حاتم علي مع المنتجة دينا كريم، من أجل تولي إخراج مسلسل "تحت الأرض" الذي يكتبه هشام هلال، ويؤدي دور البطولة فيه أمير كرارة إلى جانب ياسر المصري. فبعد أن كان مقررا أن يقوم بإخراجه أحمد جبر، اعتذر الأخير عن المهمة الإخراجية الأولى له، وقرر الاكتفاء بدوره كمدير تصوير، بسبب ضيق الوقت وعدم استقرار الأوضاع في مصر في الوقت الحالي، فقررت المنتجة على الفور التعاقد مع السوري حاتم علي. على عقد جلسة أولية ثم تسلم الحلقات لقراءتها، ليقوم مساء السبت بالتوقيع على العقد، وعقد جلسة مصغرة مع الأبطال من أجل بدء التصوير خلال عشرة أيام.

يذكر أن مخرج مسلسل "عمر" الذي بث العام الماضي، شارك بوضع الرؤية الإخراجية في مسلسل "المنتقم" الذي عرض مؤخراً.