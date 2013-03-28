أشلي جود تختار أسرتها وتعزف عن الترشح للانتخابات

أعلنت الممثلة الأمريكية أشلي جود أنها لن تترشح عن الحزب الديمقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية كنتاكي العام القادم، بعدما درست فكرة الترشح لأشهر.

وقالت جود في تغريدة على "تويتر" يوم الأربعاء: "بعد دراسة جادة ومتعمقة أدركت أنني بحاجة لأن أركّز مسؤولياتي وطاقتي في الوقت الحالي على أسرتي."

وكانت جود وزوجها داريو فرانشيتي الفائز بسباق انديانابوليس-500 للسيارات ثلاث مرات، قد أعلنا في يناير/كانون الثاني أنهما قرّرا إنهاء زواجهما الذي استمر 11 عاماً.

وتعتبر الممثلة الأربعينية كنتاكي ولاية إقامتها، رغم أنها تعيش في تنيسي المجاورة. وكان يتعين عليها الانتقال إلى كنتاكي لكي تكون مؤهلة للترشح في الانتخابات. يُذكر أن حملة إعادة انتخاب الجمهوري ميتش ماكونيل في كنتاكي أنتجت تسجيلاً مصوراً ينتقد جود بإبراز حقيقة أنها لا تعيش في الولاية.