مسلسل "حريم السلطان" يحط رحاله قريباً في إيطاليا

أقدمت شركة إيطالية على شراء مسلسل "القرن الذهبي"، المعروف في العالم العربي بمسلسل "حريم السلطان"، لتصبح إيطاليا الدولة رقم 46 في العالم، التي سيبث فيها المسلسل.

وبعد أن حقق المسلسل نجاحاً في عدد من الدول، منها الدول العربية، وبلغ عدد مشاهديها أكثر من 200 مليون مشاهدٍ، دخلت إيطاليا خط بث المسلسل، وفق ما أعلنه مدير عام وكالة "غلوبال"، المعنية بتوزيع العمل حول العالم "عزت بينتو"، في تصريحاتٍ لوسائل الإعلام.

وأشار "بينتو" إلى أن المسلسل اقتحم أبواب دول أوروبا الشرقية، ووصل إلى إيطاليا، فيما تعتزم الشركة اقتحام السوق المكسيكية، حيث تقوم بتسويق المسلسل هناك.

من ناحية أخرى، أفاد الممثل "خالد أرغون"، الذي يؤدي دور السلطان "سليمان العظيم"، في حوار أجراه مع إحدى الصحف العالمية، أن حياته لم تكن كما ظهرت في المسلسل، إذا واجهته صعوباتٌ كثيرةٌ في حياته، بدءاً من طلاق والديه، وقضائهما لحياةٍ مليئةٍ بالمشادات والملاسنات.

وأضاف أنه عمل في عدّة مجالاتٍ بسيطةٍ، بهدف كسب الرزق، من مثل بيعه تذاكر في السوق السوداء، وأمور أخرى جعلته يشعر بقسوة الحياة، عندما شعر بأن الأبواب تسدُّ في وجهه، إلى أن جاءته الفرصة والعمل في المجال الفني.

يذكر أن المسلسل أثار حفيظة شريحة واسعة من الشعب التركي، واستدعى ردود أفعال شعبية ورسمية، وصلت إلى حد انتقادات وجهها رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان للمسلسل، متهماً إياه بتناول جوانب السلطان الداخلية، وكأنه أمضى حياته بين النساء، على غير الحقيقة التاريخية، التي تؤكد أنه أمضى قسطاً واسعاً من حياته، يحارب دول أوروبا، والدول الأخرى.

