13 فيلماً بالمسابقة الرسمية لمهرجان الخليج السينمائي

كشفت إدارة مهرجان الخليج السينمائي عن المجموعة الثانية للأفلام الروائية الطويلة المتنافسة على جائزة "المسابقة الرسمية الخليجية للأفلام الطويلة" في الدورة السادسة، التي تقام في الفترة من 11 إلى 17 أبريل/نيسان في دبي فيستيفال سيتي، وتضم القائمة النهائية 13 فيلماً روائياً ووثائقياً طويلاً من دول مجلس التعاون، والعراق، واليمن.

وسيفتتح المهرجان دورته السادسة بفيلم "وجدة" للمخرجة هيفاء المنصور، بالإضافة إلى 10 أفلام روائية أخرى من المملكة والتي ستشارك في مسابقة الطلبة للأفلام القصيرة، والمسابقة الرسمية لأفلام الخليجية القصيرة وبرنامج "أضواء".

وسيحصل منتجو الأفلام الفائزة على جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 165 ألف درهم، حيث سيُمنح أفضل فيلم روائي خليجي جائزة قدرها 50 ألف درهم، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم، وقدرها 35 ألف درهم، والجائزة الثانية بقيمة 35 ألف درهم، والثالثة 25 ألف درهم، فضلاً عن جائزة أفضل مخرج وقيمتها 20 ألف درهم.



الأفلام المشاركة

يشارك هذا العام المخرج السعودي المعروف سمير عارف بفيلم "صدى"، ويروي قصة عائلة تُرزق بطفل سليم ومعافى من أبوين من الصم والبكم، ما يضعه في مواجهة مشاكل اجتماعية ونفسية مع المجتمع الخارجي الفضولي، خاصة زملاءه في المدرسة، ورغم سعادة الوالدين بهذا الابن إلا أن الأب يقرر الامتناع عن إنجاب آخر، ما يوقع الأسرة في صراع نفسي كبير.

ومن السعودية أيضاً يقدم فيصل العتيبي فيلم "الزواج الكبير" الذي يوثق عُرساً في جزر القمر، تستمر تفاصيله على مدى أسبوعين، وتُرسم لصاحبه ملامح المستقبل، وتفتح له أبواب الحياة في الجزيرة بكل احترام.

ومن الجدير ذكره أن العتيبي سبق وفاز فيلمه "الحصن" بالجائزة الثالثة في مسابقة الأفلام الوثائقية، وذلك في الدورة الثانية من مهرجان الخليج السينمائي.

أما المخرج كونراد كلارك فيشارك بفيلم "فتاة عرضة للخطأ"، الذي تدور أحداثه حول صديقتين من الصين هما: "ليفي" و"يايا" يقومان بإنشاء مزرعة فطر في الصحراء بين دبي وأبوظبي، من مالهما الشخصي الذي كسبتاه بشقّ الأنفس، سعياً منهما إلى تحقيق حياة أفضل. لكن تمسي الحياة قاسية عليهما، حيث سرعان ما تعود يايا إلى حياتها السابقة، بينما تثابر ليفي محاولة إيجاد موطئ قدم لها، إلا أنها تتعرض لمأساة شخصيّة تدفعها للعودة إلى الصين، لكن ليس قبل دفع الديون المتراكمة عليها.

ويشارك المخرج جمال سالم الذي انتقل من فئة الأفلام الروائية القصيرة إلى الروائية الطويلة ليشارك بفيلم "حب ملكي" الذي يعايش أحلام ذلك الفتى الذي يهيم حباً بزميلته في الجامعة، وحين يقرر بعد سنتين البوح لها بحبه، يفاجئ بأنها تتزوج من تاجر مهم، وأنها تعرضت لحادث أوقعها في غيبوبة دائمة، وهكذا فإنه سيواظب على زيارتها يومياً وبث لوعته وهيامه، وبعد ثلاث سنوات تصحو الفتاة من غيبوبتها وتسأل عن صاحب الصوت الذي كان يسليها طيلة فترة غيبوبتها، وتعرض عليه الزواج.

أما المخرج العُماني خالد الزدجالي الذي أخرج فيلم "البوم"، وهو أول فيلم روائي طويل في تاريخ السينما العُمانية، فيشارك هذا العام بفيلم "أصيل" والذي يستعرض فكرة الكفاح والإصرار على الوجود، التي يشخصها طفل بدوي يبلغ من العمر 9 أعوام فقط، وهو يخوض في سنه المبكرة صراعاً قوياً لحماية تراثه وقريته.

كريم غوري الفرنسي يشارك في فيلمه "رسائل من الكويت"، ويروي قصته شخصياً عندما توفي والده في 11 سبتمبر/أيلول 1989، ولا يذكر عنه شيئاً، ولكن بعد 22 سنة من ذاك اليوم، يذهب المخرج إلى غرفة الفندق التي كان يقيم فيها والده في الكويت العاصمة حيث هو آخر مكان كان والده فيه، على حد علمه.

ومن العراق يشارك الكاتب والمخرج المسرحي كحيل خالد من خلال تجربته السينمائية بأول وثائقي له بعنوان "دوت كو دوت يوكي" الذي يصوّر حيوات ثلاثة مهاجرين يعيشون في لندن، وما يتعرضون إليه من استغلال وحشي، عادةً ما يرتبط ببلدان "العالم الثالث" وليس بمدينة غربية عصرية. هنديان، والثالث عراقي ولد في السويد، ستأتي قصصهم في أساليب غير عادية، وقد احتوت على جرعات كبيرة من الدراما تصل حد المأساة، فهم على هامش المجتمع البريطاني.

وسبق أن تم الإعلان عن المجموعة الأولى من الأفلام المشاركة في "المسابقة الرسمية الخليجية للأفلام الطويلة" والتي شملت 5 أفلام تضم فيلم "بيكاس" للمخرج العراقي كرزان قادر، وفيلم "شيرين" للمخرج العراقي حسن علي، وفيلم الافتتاح للدورة السادسة لمهرجان الخليج السينمائي "وجدة" للمخرجة السعودية هيفاء المنصور، وفيلم "برلين تلغرام" للمخرجة العراقية الفرنسية ليلى البياتي، وفيلم "مطر وشيك" للمخرج العراقي الإيطالي حيدر رشيد، وفيلم اليمنية خديجة السلامي "الصرخة".