مطار ميونيخ يصادر "قرد" جاستن بيبر

أكدت أجهزة الجمارك في مطار ميونيخ بألمانيا أنها صادرت الخميس "قرداً" كان يرافق المغني الكندي جاستن بيبر، بحسب ما ذكرته الصحف.

وأوضح توماس مايستر الناطق باسم الجمارك في المطار أن راكبا لا يحق للجمارك تسميته، "وصل الخميس مع قرد، لكنه كان عاجزا عن تقديم الوثائق الضرورية، وقد تمت مصادرة القرد حتى إشعار آخر".

وكانت وسائل إعلام عدة ذكرت في وقت سابق أن الراكب هو جاستن بيبر وكان معه قرد اسمه "مالي" تلقاه هدية بمناسبة عيد ميلاده التاسع عشر في الأول من آذار/مارس.

وعلى المغني الكندي أن يقدم الوثائق الضرورية ولا سيما شهادات من طبيب بيطري، لكي يعاد القرد إليه، وحول مصير القرد في حال لم يقدم المغني الوثائق الضرورية، قال الناطق "عندها سندرس الوضع".

ويقوم جاستن بيبر بجولة أوروبية، حيث أحيا السبت حفلة في فيينا على أن ينتقل إلى برلين ومدن ألمانية كبيرة أخرى عدة في الأيام المقبلة قبل أن ينتقل إلى إسكندينافيا.