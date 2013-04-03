ضرائب عادل إمام الأعلى مصرياً بمليونين و650 ألفاً

يتصدر الفنان عادل إمام قائمة دافعي الضرائب لهذا العام، ليكون صاحب المركز الأعلى بين دافعي الضرائب، حيث دفع مليونين و650 ألف جنيه.

وبعد أن أعلنت مصلحة الضرائب عبر بيان حصيلة المبالغ التي قامت بتحصيلها هذا العام، والمراتب العشر الأكثر التزاماً في دفع الضرائب وجدت "العربية نت" أن 5 فنانين و3 إعلاميين داخل القائمة.

وجاء هاني رمزي في المركز الثاني، حيث قام بدفع 845 ألف جنيه، وهو ما يعني أن الفارق بينه وبين عادل إمام صاحب المركز الأول تخطى حاجز المليون ونصف المليون، أما المركز الثالث فكان من نصيب الإعلام هذه المرة، حيث احتله عمرو الليثي مقدم برنامج "90 دقيقة" الذي يعرض عبر قناة "المحور"، وذلك بعد أن قام بدفع 828 ألفاً و158 جنيهاً، لتأتي هذه المرة التونسية هند صبري في المركز الرابع في القائمة التي قامت بدفع 783 ألفاً و350 جنيهاً.

ويعود الإعلاميون مرة أخرة إلى الظهور عبر المركز الخامس من خلال الإعلامي محمود سعد صاحب برنامج "آخر النهار" الذي يُعرض عبر شاشة "النهار"، حيث قام بدفع 695 ألفاً و397 جنيهاً، وخلفه مباشرة وفي المركز السادس جاءت الإعلامية لميس الحديدي التي قامت بدفع مبلغ قارب النصف مليون وهو 485 ألفاً و896 جنيهاً، أما المركز السابع في القائمة فكان من نصيب يحيى الفخراني الذي قام بتسديد 476 ألف جنيه، لتدخل بعض الأسماء من خارج الوسط الفني والإعلامي إلى القائمة التي انتهت في مركزها العاشر بياسمين عبدالعزيز، حيث قامت بدفع 256 ألفاً و500 جنيه.

النهوض بالاقتصاد

ووفقاً لما أعلن عبر البيان، فقد تم اعتبار تلك الخطوة التي قام بها الممولون إثباتاً تاماً من قبلهم على أنهم يسعون إلى النهوض باقتصاد البلاد، وذلك من خلال الأرقام التي يقومون بدفعها.

ومن جهته أكد سامح الصريطي، وكيل نقابة الممثلين في مصر، أن النقابة لا تكون طرفاً في تحصيل الضرائب أو تحديد قيمتها، ولكنها تكون وفقاً للإيرادات التي يتحصل عليها كل فنان، مشيراً إلى أن أي فنان حينما يقوم بدفع الضرائب فإنه يشعر بأن ذلك واجب منه تجاه وطنه، كما أنه لا يوجد شخص أو فنان يحب أن يكون مديوناً لذلك فهو يقوم بدفع الضرائب.