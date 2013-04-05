دار الأوبرا المصرية تحتفي بالموسيقار القصبجي

تنظم دار الأوبرا المصرية، اليوم الجمعة، أمسية خاصة في ذكرى ميلاد الموسيقار الراحل محمد القصبجي، تقدمها الفرقة القومية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سليم سحاب على مسرح الجمهورية في القاهرة.

وتتضمن الأمسية عدداً من الأغاني التي لحنها لكبار الأصوات الغنائية في عصره من أم كلثوم ومنيرة المهدية واسمهان وليلى مراد وغيرهن منها "يا طيور"، و"مش ممكن أقدر أصالحك"، و"امتى حتعرف"، و"أنا قلبي دليلي"، و"بتبص لي كده ليه"، و"يا من أنادي بلحني"، ومونولوج "ياما ناديت من اساي"، و"فرق ما بينا ليه الزمان" و"مادام تحب بتنكر ليه"، و"رق الحبيب". ويقوم بأداء هذه الأغاني عدد من المغنين المنفردين في الفرقة، بينهم آيات فاروق وإيمان عبدالغني وحسناء كمال وريم كمال.

يذكر أن الموسيقار محمد القصبجي من مواليد القاهرة عام 1892، نشأ في عائلة موسيقية، حيث كان والده الشيخ علي القصبجي ملحناً وعازفاً ومدرساً على آلة العود.

توفي في العام 1966 تاركاً مدرسة خاصة في التلحين والعزف على العود، ليكون أحد الملحنين الكبار في العصر الذهبي للموسيقى العربية في القرن العشرين إلى جانب محمد عبدالوهاب وزكريا أحمد ورياض السنباطي.