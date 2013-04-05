دوبارديو يغيب عن جلسة محاكمته بتهمة القيادة بحالة سكر

تغيب الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو، الذي يشارك حالياً في تصوير فيلم في نيويورك عن قضية "دومينيك ستروس كان"، عن جلسة المحاكمة التي عقدت صباح الجمعة في باريس، في إطار تهمة القيادة في حالة سكر، التي وجهت إليه في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال إيريك دو كومون، محامي الممثل قبل انعقاد الجلسة في محكمة الجنح، إن جيرار دوبارديو "كان يرغب في الحضور، لكن قد تعذر عليه المثول أمام المحكمة، وهو آسف جداً". وأضاف أن النجم الفرنسي موجود حالياً في نيويورك حيث يشارك في تصوير فيلم "أبيل فيرارا" عن قضية دومينيك ستروس كان الذي يلعب فيه دور المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي.

وكان من المفترض أن يمثل جيرار دوبارديو في الأصل في إطار إجراء مبسط يقر بذنبه في إطاره، لكنه لم يمثل أمام القضاء لدى استدعائه في الثامن من يناير/كانون الثاني، وهو اليوم يحاكم في جلسة عادية من جلسات محكمة الجنح.

أما القضية فتعود إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، حيث تعرض الممثل لحادث غير خطير على دراجته النارية الصغيرة، لكن الفحوص أظهرت أن نسبة الكحول في دمه تصل الى 1.8 غرام في الليتر، فيما النسبة المسموح بها في فرنسا هي 0.5 غرام. وهو يواجه احتمال أن تفرض عليه غرامة قدرها 4500 يورو، وعقوبة قد تصل إلى سنتين في السجن مع حسم ست نقاط من رخصة السوق.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح دوبارديو البالغ من العمر 64 عاماً الجنسية الروسية، بعد جدل مع رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك أيرولت الذي اعتبر قرار مغادرة الممثل فرنسا لأسباب خاصة بالضرائب بأنه "دنيء".