هالي بيري حامل في شهرها الثالث والجنين "ذكر"

تنتظر الممثلة الأميركية هالي بيري طفلها الأول من خطيبها الممثل الفرنسي أوليفييه مارتينيز، بحسب ما كشفت الناطقة باسم الممثلة الجمعة.

وكتبت ميريديث أوسوليفن "أؤكد أن هالي بيري وأوليفييه مارتينيز ينتظران طفلا، وما من تفاصيل أو تعليقات إضافية في هذا الخصوص".

وأفاد موقع "تي إم زي" المتخصص في أخبار المشاهير بأن الممثلة حامل في شهرها الثالث والجنين ذكر.

وكان الممثلان قد التقيا خلال تصوير فيلم "دارك تايد" في العام 2010، وأعلنا خطوبتهما في كانون الثاني/يناير 2012.

ولهالي بيري البالغة من العمر 46 عاما ابنة في الخامسة من العمر من علاقة سابقة بعارض الأزياء الكندي غابرييل أوبري.