الأحداث السياسية تغزو الدراما المصرية في رمضان

يبدو أن الأحداث السياسية التي تدور في مصر في الوقت الحالي، شكلت عاملاً ملهماً لدى كُتاب الدراما الذين قرروا أن تكون هذه الأحداث هي الملهمة لهم في كتابة الأحداث الدرامية التي يستعدون لتقديمها في شهر رمضان المقبل، سواءً كان ذلك بطريقة مباشرة أو حتى بالتلميح غير المباشر، حيث رصدت "العربية.نت" بعض الأحداث السياسية التي ستظهر خلال شهر رمضان المقبل، من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي يتم تصويرها في الوقت الحالي استعداداً لعرضها عقب أقل من ثلاثة أشهر.

كنيسة القديسين تظهر من جديد "تحت الأرض"

الكاتب هشام هلال مؤلف مسلسل "تحت الأرض" الذي يقوم ببطولته أمير كراره وياسر المصري وأمل بوشوشة، قرر أن يبدأ أحداث مسلسله الجديد بحادثة واقعية حدثت على أرض الواقع تمهيداً للأحداث التي ستجري تباعاً خلال الحلقات، حيث تبدأ الحلقة الأولى بتفجير كنيسة في مصر، وذلك في إشارة إلى أحداث كنيسة القديسين التي وقعت في الليلة الأخيرة من عام 2010 بمحافظة الإسكندرية وراح ضحيتها عدد من الشهداء، وذلك على خطى مسلسل "طرف ثالث" الذي كتبه هشام هلال في العام الماضي، وبدأت أحداثه بواقعة اختطاف النائب البرلماني عمرو حمزاوي والفنانة بسمة، وذلك إضافة إلى عدد من الأحداث السياسية التي سيتناولها المسلسل.

مبارك ومرسي يظهران في "العرّاف" و"فرعون"

الزعيم عادل إمام وخالد صالح قرر كلٌّ منهما أن تحمل الشخصية التي يقدمانهما في عمليهما إسقاطاً سياسياً على الشخصيات السياسية، وبالتحديد الرئيس السابق والرئيس الحالي، حيث يجسّد عادل إمام في مسلسله الجديد "العرّاف" الذي يكتبه يوسف معاطي ومن إخراج رامي إمام إسقاطاً سياسياً على الرئيس الحالي محمد مرسي بشكل غير مباشر، حيث يقدم شخصية تقوم بالترشح لرئاسة الجمهورية دون أن يكون لها أية مقومات تؤهلها للقيام بالدور، بينما خالد صالح في مسلسل "فرعون" فهو رجل أعمال يحقق خلال 30 عاماً ما لم يحققه غيره في رحلة صعود كبيرة، وذلك في إسقاط غير مباشر على الرئيس السابق مبارك، ويتولى إخراج العمل المخرج محمد علي، وقام صالح بعمل نيولوك جديد من أجل المسلسل حيث قام بحلاقة شعره بأكمله.

ثورة غير مباشرة

وعلى الرغم من كون مسلسل "الزوجة الثانية" الذي يقوم ببطولته عمرو واكد وآيتن عامر، ما هو إلا اقتباس للفيلم الذي حمل نفس الاسم وقام ببطولته شكري سرحان وسعاد حسني وصلاح منصور، إلا أن مؤلفه ياسين الضوي اختار له حبكة درامية يجوز لها أن تنطبق على الوضع الحالي، حيث تقوم ثورة على العمدة خلال الأحداث بسبب الظلم الذي يمارسه تجاه أهل القرية، وهو ما حاول الضوي إضافته للأحداث، حتى لا تكون مجرد استنساخ للأحداث التي جرت في الفيلم الذي قدم، معتبراً أن ذلك لن يكون به أي إبداع لو قام باقتباس الفيلم بكامل أحداثه.

البعض الآخر اختار زاوية جديدة يتناول من خلالها بعض الأحداث التي تقع في الوقت الحالي، وهنا نحن نتحدث بالتحديد عن مسلسلي "الداعية" و"بشر مثلكم"، حيث يتناولان عبر بطليهما هاني سلامه وعمرو سعد، قصة رجل دين، إضافة إلى أن هاني سلامة وبسمة قاما بتصوير بعض المشاهد الخاصة بالمسلسل في إحدى المسيرات التي انطلقت في الشهور الماضية تجاه قصر الاتحادية، وذلك من أجل استخدامها في أحداث المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.