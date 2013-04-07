وفاة المطربة المصرية شهرزاد خلال نومها

توفيت المطربة الكبيرة شهرزاد، السبت، عن عمر يناهز 80 عاماً، حسب حفيدتها المخرجة هبة يسري.

وأكدت المخرجة أنهم توجهوا صباحاً لإيقاظ الراحلة من نومها، لكنهم وجدوها فارقت الحياة، وتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة نصر، وأقيم العزاء السبت في بيت الأسرة بمنطقة مصر الجديدة، نقلاً عن "الوطن" المصرية.

وكانت المخرجة هبة قدمت فيلماً وثائقياً بعنوان "ستو زادة" عن علاقتها بجدتها.

واشتهرت شهرزاد في خمسينيات القرن الماضي بصوتها القوي، ومجموعة من الأغاني، مثل "عسل وسكر" و"إديني من وقتك ساعة"، وقدمت 9 أفلام بدأتها عام 1942 بفيلم "ابن البلد" و4 أوبريتات منها "العشرة الطيبة" و"ألف ليلة".

يذكر أن شهرزاد اسمها الحقيقي هو شفيقة محمد السيد.