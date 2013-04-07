"ثري تو أكشن" تدعم المخرجين وتتبنى صناعة الأفلام السعودية

قدمت مؤسسة "ثري تو أكشن فيلمز" التي تتبنى صناعة الأفلام السعودية ودعم المخرجين عدة مبادرات آخرها إنتاجها لخمسة أفلام قصيرة تشارك في مهرجانات وعروض ومعارض داخل المملكة وخارجها.

وأنتجت المؤسسة أول أفلامها القصيرة وهو فيلم "غزو" للمخرج عبدالرحمن عايل والذي يحكي قصة مجموعة من الشباب يحدوهم الفضول لاكتشاف جانب من المدينة وكيف يصدمهم هذا التباين الشاسع بين ما هم عليه وبين حياة المدينة التي تختلف كليا عن ما يعيشونه.





فيما يحمل ثاني الأفلام القصيرة التي أنتجتها الشركة عنوان "سؤال" للمخرج عبدالله العثمان ويصنف كـ"فيديو آرت" حيث يستعرض بطريقة فنية مجموعة من الناس وردات فعلهم حول أسئلة تتعلق بوجودهم في هذه الحياة وعرض الفيلم في معرض عمود نور في جدة.







أما الفيلم الثالث هو "نصف دجاجه" للمخرج عبدالله الأحمد وتحكي قصته يوم في حياة متشرد وكيف يصارع من أجل إيجاد طعام له في قالب كوميدي مصور بالأسود والأبيض في تحية واضحة لأفلام شارلي شابلن.

ويحمل الفيلم القصير الرابع اسم "مقعد خلفي" وهو من إخراج هند الفهاد ويحكي تفاصيل صغيرة تعيش معاناتها النساء في السعودية بشكل يومي رغم كل ما حققته المرأة السعودية التي لازالت تعامل من مقعد خلفي.







والفيلم الخامس بعنوان "وافد" للمخرج طلال عايل ويناقش حياة الوافدين داخل المملكة عن طريق استعراض مختزل ليوم في حياة وافد والمفارقات التي تحدث معه خلال اليوم.



وتشارك الأفلام الخمسة التي أنتجتها الشركة في مهرجان الخليج السينمائي لهذا العام 2013.



الجدير بالذكر أن مؤسسة "ثري تو أكشن" كانت منتجا منفذا لأول فيلم سعودي طويل مقتبس عن رواية سعودية بعنوان "نحو الجنوب" من كتابة الروائي السعودي طاهر الزهراني بنفس العنوان ومن إخراج عبدالرحمن عايل ومن إنتاج مجموعة أم بي سي.