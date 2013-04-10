فنان تشكيلي ليبي: الرسامون لا يجرؤون على رسم جسد المرأة

كشف فنان تشكيلي ليبي بأن لا أحد من الفنانين التشكيلين يجرؤ على رسم الجسد الأنثوي، ليس خوفا من الحركات الجهادية المتطرفة بل احترما منهم لقيمة المرأة.

واعتبر رمضان نصر أبو راس رئيس جمعية الفنون بليبيا في مقابلة لـ "العربية نت"، أن الجسد حرمة وعندما يعريه الفنان يسيء إليه، ولن يصبح الغرض من ذلك هو المعالجة الجمالية وإنما الإثارة والإغراء في نظره، ويرى أن الفن وخاصة الرسم يجب أن يسمو فوق الملموس ويبتعد عن المباشرة.

وأضاف ابو راس بأنه لا يمانع في أن يلجأ الفنان إلى تمويهات في تناوله لحركة الجسد وكشف جمالية خطوط حركته الجميلة، لتكون معبرة عن قراءته الذاتية للأشكال الجمالية التي خلقها الله ووضعها في عدة أشياء، معتقدا أن من يبرز الجسد بشكل مباشر ووفق بعض الأوضاع يعمل على خدش هذه الجمالية.

وأشار رمضان الذي شارك ضمن وفد من بلاده التي كانت ضيف شرف المعرض الدولي للكتاب، أن جل الفنانين الليبيين يعملون في مجال الفن التجريدي وينهلون من التراث والآثار القومي، مبرزا أنهم في عهد القذافي كانوا يكتفون بتنظيم معارضهم خارج أرض الوطن، الذي لم يكن يهمهم أن يبحثوا فيه عن النجومية في غياب حوافز وتشجيع للفن التشكيلي.

وكشف أستاذ مادة الفنون الجميلة، بأن بلده هو الوحيد في العالم العربي الذي لا يتوفر على متحف للفنون المعاصرة أو مجموعة خاصة بمنجزات التشكيليين الليبيين، وهو ما تسعى وزارة الثقافة لتداركه الآن بوضعها تصورا بشراكة مع الفنانين لتأسيس متحف في هذا الإطار.

وأوضح رمضان أن إقبال أبناء الأسر الليبية ضعيفة على معاهد الفنون الجميلة لأن مجالات العمل تبقى محدودة في هذا الإطار، كما لا يتوفر قطاع خاص يمكنه تشغيل هؤلاء الفنانين بحسب تخصصاتهم فن الديكور والتصميم أوالإشهار وغيرها.

يذكر أن أبو راس من رواد الفن التشكيلي بليبيا وهو من مواليد مدينة صبراتة 1956 م… حاصل على دبلوم الفنون الجميلة سنة 1979، شارك في العديد من المعارض الشخصية والجماعية وصمم العديد من الملصقات والأعمال الفنية في الكثير من الجهات العامة والخاصة وله العديد من الجداريات والمجسمات الجمالية والفنية كما له أعمال مقتناة محليا ودوليا.

