ثورة وشهداء وإعلام في أغاني ألتراس مصر

عام 2007 حينما ظهرت حركة "الألتراس" في مصر من أجل تشجيع فريقها، لم يتخطَّ دورها الهتافات داخل المدرجات طوال التسعين دقيقة الخاصة بالمباراة، إضافة إلى بعض الدخلات التي يتم تطبيقها وكذلك اللافتات التي يتم رفعها.

غير أن تطوُّر حركتها جعلها تدخل عالم الغناء عن طريق طرح ألبومات غنائية في السوق التجارية. ما بدا جلياً في العامين الأخيرين، بعد أن تم طرح عدد من الألبومات لأهم حركتين من حركات الألتراس في مصر وهما: "الوايت نايتس" "Ultras White Knights" التابعة لنادي الزمالك المصري، والثانية هي "ألتراس أهلاوي" Ultras Ahlawy" التابعة للنادي الأهلي.

روح ثورية وكلمات سياسية

وعلى الرغم من أن الدعم الرياضي هو أساس نشأتها، إلا أن الأغاني التي تقدمها تحمل روحاً ثورية مصبوبة بكلمات سياسية بحتة، ولعل الألبوم الأول "هو الحياة" الذي أصدرته حركة "وايت نايتس"، شكَّل المثال الأبرز على ذلك. إذ احتوى على أغنية "شمس الحرية"، التي تحدثت عن ثورة الخامس والعشرين من يناير، فاتحة للحركة طريقاً صوب التحرر من قيود الرياضة، وكذلك احتوى الألبوم على أغنية "عقيدة الفرسان"، التي كان جزء من كلماتها داعماً للقضية الفلسطينية.

أما ثاني ألبومات الحركة الذي حمل عنوان "صوت الفرسان" فاحتوى على أغنية موجهة بأكملها للمقاومة الفلسطينية تحمل اسم "حرب نهاية الزمان". كما دعا إلى القومية العربية من خلال "عرب ثوري".

ومن جهته، أصدر فريق ألتراس أهلاوي ألبوماً بعنوان "أعظم نادٍ في الكون"، إضافة إلى آخر باسم "المجد للشهداء"، الذي احتوى على عدد من الأغنيات الثورية والسياسية.

مذبحة بورسعيد تتصدر المشهد

أوجدت حادثة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 شهيداً في استاد بورسعيد في المباراة التي جمعت الناديين المصري والأهلي، روحاً جديدة في الغناء الخاص بحركات الألتراس، متجلية في عدد من الأغاني أبرزها "حكايتنا" و"لابس تي شيرت أحمر ورايح بورسعيد".

ولم يكتفِ الألتراس بذلك، بل طرقوا أبواب الجمهور الفني العريض، بعد أن اختار فنان الجاز العالمي يحيى خليل إحدى أغنيات ألتراس أهلاوي من أجل تقديمها بصحبة فرقته الموسيقية، في حفلين قدمهما بدار الأوبرا المصرية، وكان ذلك بحضور والدة أحد الشهداء وهو كريم خزام وشقيقته.



ولم يكن هذا كل شيء، بل إن عقيدة الألتراس التصادمية التي غالباً ما وضعتهم في مواجهة مع قوات الأمن، دفعتهم إلى تقديم أغنيات تؤكد على تلك المواجهة، فظهرت "مش ناسيين التحرير" للوايتس نايتس. كما كان لألتراس أهلاوي أغنية "يا غراب ومعشش"، و"إعلام السبوبة" التي هاجمت وسائل الإعلام التي طالبت بعودة الدوري قبل أن يصدر حكم في مذبحة بورسعيد، وهو ما رفضه الألتراس لذلك هاجموهم عبر الأغنية.