هيفاء وهبي لمنتقديها: أنتم غيورون وجهلة

وصفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي منتقديها بأنهم "غيورون وجهلة"، وذلك رداً على انتقادات ساخرة وجهوها لها بعد عرضها أغنيتها الجديدة "ملكة جمال الكون".

وكانت هيفاء نشرت أغنيتها الجديدة على قناتها الخاصّة على موقع "يوتيوب"، وهي من إنتاجها وصوّرتها في الولايات المتحدة الأميركية.

وأثار الكليب الكثير من الجدل والنقد الذي اتهمت فيه هيفاء بتقليد الفنانة الأميركية بريتني سبيرز، حيث تظهر مرتدية فستانا ارتدته سبيرز في فيديو كليب Scream and Shout، بالإضافة إلى ظهورها في الكليب بدون غناء، حيث تظهر بأكثر من "لوك" لتؤدي حركات خفيفة مستعرضة جمالها في تقليد لأغنية بعنوان Mike Ruiz & The Blonds.

وسخر البعض من ظهور اسم هيفاء وهبي باللغة الإنجليزية حيث إنها كررت حرف "i" ليصبح Haiifa.

وأوضحت في تغريدة لها على صفحتها "تويتر" أنها تكتب أحياناً اسمها بإضافة حرف "i" ولا يوجد خطأ إملائي أو مطبعي فيه. وقالت إن زر "block" في تويتر صديقها، مشيرة إلى أنها استعملته كثيراً وقامت بحظر الكثيرين .

فيما أكدت هيفاء أنها سعيدة بالتعليقات على أغنيتها الجديدة ومسرورة باستماع الجمهور لها.

ووصف الصحافي المتخصص في الشأن الفني جميل ضاهر كليب هيفاء وهبي الذي اهتمت وسائل الإعلام العربية به بشكل لافت بأنه عادي، واعتبر أنه مجرد موسيقى قامت هيفاء بالرقص عليها.

وأضاف في حديث لبرنامج "صباح العربية": "يمكن لأي أحد أن يضغط على زر لتشغيل الموسيقى ويمكن لأي أحد أن يقوم بالرقص عليها".