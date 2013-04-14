لحية الشيوخ.. نيولوك نجوم مسلسلات رمضان المقبل

سيكون الداعية الإسلامي الشخصية الجديدة المهيمنة على دراما رمضان لهذا العام، وقد تكون فكرته جاءت لصناع الفن عقب الأوضاع التي تعيشها مصر في الوقت الحالي.

وسيظهر الفنان هاني سلامة لأول مرة على الشاشة الصغيرة، من خلال مسلسل "الداعية" الذي يشاركه بطولته كلٌّ من بسمة وأحمد فهمي، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.

وسيجسّد سلامة دور داعية إسلامي شاب، وقد أطلق الفنان لحيته من أجل الدور. أما أحمد فهمي فسيؤدي في المسلسل نفسه دور الشيخ حسن بينما تقوم بسمة بدور عازفة في دار الأوبرا.

وتحدث المنتج جمال العدل عن المسلسل، مؤكداً أن معدِّي العمل لن يتعمّقوا من خلاله في الدين، "ولن يظهر بطل العمل ليطلق الفتاوى ولكنه داعية شاب يتكلم عن سماحة الإسلام دون أية جوانب عميقة في الدين، وذلك على شاكلة عدد من الدعاة الذين ظهروا في الفترة الماضية، مثل مصطفى حسني"، حسب تعبيره.

حكايات من التاريخ الإسلامي

وفي سياق متصل، يستعد عمرو سعد لبدء تصوير مسلسل "بشر مثلكم" الذي كتبه محمد صلاح العزب والذي سينتجه ممدوح شاهين. ونفى شاهين في حديث لـ"العربية.نت" إشاعة اعتذار عمرو عن المسلسل، الذي تدور أحداثه حول إمام أحد المساجد في منطقة شعبية.

وكشف المنتج أن فريق العمل سيحصل على موافقة الأزهر الشريف للتصوير بعد غدٍ الثلاثاء. وأوضح شاهين أن "المسلسل اسمه يتحدث عنه، خاصة أنه يدور حول فكرة أن الشيوخ هم بشر مثل الجميع، وأن القدسية للدين فقط وليست للأشخاص".

أما مسلسل "خيبر" فسيعود بالمشاهد إلى الوراء، حيث يرصد جذور الخلاف بين المسلمين واليهود. وسيكلف العمل مبالغ طائلة خاصة أنه مليء بمشاهد المعارك ويشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين العرب على رأسهم أيمن زيدان.

ومن جهة أخرى تم تأجيل مسلسل "مولانا" المأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتب إبراهيم عيسى ويكتبه له السيناريو والحوار محمود البزاوي، إلى العام المقبل. وكان من المقرر أن يقوم ببطولة العمل الذي يتناول أيضاً قصة أحد الشيوخ، الممثل أحمد عز.

أما نور الشريف فاختار اللوك الجديد دون أن يختار المضمون، حيث قام بإطالة شعره ولحيته من أجل مسلسله الجديد "خلف الله" الذي بدأ تصويره مؤخراً، حيث يقدم شخصية صعيدية دون أن يكون لها أبعاد دينية.