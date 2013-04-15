المطربون اللبنانيون نجوم مهرجان جرش لهذا العام

تشارك 120 فرقة محلية وعربية ومجموعة من المطربين العرب، أغلبهم من اللبنانيين، في الدورة الـ28 لمهرجان "جرش".

وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان، محمد أبوسماقة، أن فعاليات مسرحية وغنائية وفلكلورية وأمسيات شعرية وندوات فكرية ستتخلل المهرجان الذي ستنطلق فعالياته في 26 يونيو/حزيران المقبل وستسمر حتى السادس من يوليو/تموز المقبل.

وأكد في تصريحات أوردتها وكالة الانباء الاردنية، أن هذا العام المهرجان "سيكون مختلفاً من حيث حجم المشاركة وهي الأوسع لهذا العام، ويشارك فيه الفنانون كاظم الساهر ووائل كفوري وعاصي الحلاني ونانسي عجرم ونجوى كرم وأيمن زبيب ودينا حايك وأليسا".

وأوضح أبوسماقة أن "هناك فعاليات ثقافية وفنية ستقام بالتعاون مع رابطة الكُتاب الأردنيين ونقابة الفنانين الأردنيين، حيث يشارك 40 شاعراً و10 مفكرين ونقاد عرب". وأضاف انه "ستعرض في المهرجان 10 مسرحيات تم اختيارها من قبل نقابة الفنانين". كما سيتضمن المهرجان مجموعة من الانشطة الفنية من تراث البادية والفلكلور الشعبي.

يُذكر أنه في عام 2008 أوقف مهرجان جرش السنوي ليحل محله مهرجان الأردن الذي انطلقت فعالياته في عمان ومدينتي جرش والبتراء الاثريتين وكذلك على شاطئ البحر الميت.

إلا أن مهرجان الأردن الأول عام2008 واجه انتقادات لاذعة وتهديدات بالمقاطعة بسبب إشاعات عن مشاركة شركة "بوبليسيس" الفرنسية التي أشرفت على تنظيم احتفالات ذكرى مرور 60 عاماً على إعلان قيام اسرائيل، وهو ما نفته بشدة الشركة والحكومة الاردنية.

ونظمت الحركة الإسلامية ومجموعات شبابية اعتصامات العام الماضي للمطالبة بإلغاء المهرجان نظراً للأحداث في سوريا ولتزامنه مع شهر رمضان ناهيك عن دعوات للمقاطعة عبر موقع فيسبوك الاجتماعي.