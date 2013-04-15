49 فيلماً تشارك في مهرجان أبوظبي الدولي لأفلام البيئة

49 فيلماً من 33 دولة تجمع كل قارات العالم يشاركون في مهرجان أبوظبي الدولي لأفلام البيئة، والذي يقام تحت رعاية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الفترة بين 20 و25 أبريل/ نيسان الجاري.

وبحسب ما نقلت "الخليج"، فإن المهرجان يضم مسابقات لاختيار ثلاث أفلام طويلة وقصيرة وأفلام البيئة، في برنامج عروض خاص، إلى جانب الأفلام التي تعرض في إطار المحاضرات وورش العمل.

وتتنوع الأفلام بين الروائية والتسجيلية والتشكيلية، وتم اختيارها من بين 170 فيلماً تقدمت إلى المهرجان، حيث تعرض جميعها لأول مرة في الشرق الأوسط، وبحضور جميع المخرجين والمخرجات.

ومن الدول العربية الإفريقية المشاركة مصر، والدول العربية الآسيوية لبنان والأردن، ومن دول الخليج سلطنة عمان وقطر والكويت، والإمارات في المسابقة الخاصة للأفلام الإماراتية.

ويعرض في مسابقة الأفلام الطويلة الفيلم المصري "دبايوا" للمخرج سعد هنداوي، وتدور قصة الفيلم حول قبيلة "البجا" في شرق السودان، و"دبايوا" تعني هل أنت في أمان؟، ويلخص هذا العنوان خوف القبيلة من الغرباء بسبب ثراء المنطقة بالمعادن.

ويأتي في مسابقة الأفلام القصيرة الفيلم اللبناني الإيطالي المشترك "فاء" للمخرجة رولا شمس، وهو فيلم يتأمل مشكلات البيئة وعلاقتها بالحياة الإنسانية.

أما من قطر فيشارك الفيلم القطري "8 مليار" للمخرج رضا مقدسي، يشير فيه إلى عدة قضايا تواجه بعض دول منطقة الشرق الأوسط.

وتدور قصة الفيلم الكويتي "الحياة من دون ألوان" للمخرجين عبدالله الكندري وهدى محمود، حول المشكلات البيئية التي واجهت الحيد البحري المرجاني الذي ضرب سواحل منطقة الخليج العربي عام 2010 وكيف تفقد الشعب المرجانية ألوانها بالتدريج نتيجة التلوث.

كما يتناول الفيلم العماني "السدود في سلطنة عمان" للمخرج علي منصور، السدود وينابيع المياه في السلطنة.

وفي إطار سهرات المهرجان عرضت عدة أفلام عربية منها الفيلم المصري "الصحراء البيضاء" للمخرج جابريل ميخائيل، والوثائقي الأردني "الشمس وطاقة المستقبل".