الفيلم الإماراتي "السلحفاة" يحصد الميدالية الذهبية

انطلق حفل مسابقة مهرجان نيويورك لأفضل البرامج التلفزيونية والأفلام العالمية، خلال الحفل الذي أقيم على مسرح معرض "NEB" في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وفاز الفيلم الإماراتي "السلحفاة"، من إنتاج مجلس الإمارات الوطني للإعلام، والذي عرض في جناح دولة الإمارات بمعرض "إكسبو 2012"، حيث استعرض الفيلم صوراً من الحياة البحرية في دولة الإمارات.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الخليج"، تسلمت شما الحوسني الدبلوماسية الإماراتية في الولايات المتحدة، نيابة عن المجلس الوطني للإعلام، الميدالية الذهبية التي فاز بها فيلم "السلحفاة".

وقال رئيس المجلس الوطني للإعلام الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في تصريح له: "إن مثل هذه الجوائز تعد مصدر إلهام ليس فقط للجماهير حول العالم، وإنما للشركات وصانعي القرار أيضاً".

وأوضح "أن الفيلم يقدم مثالاً جيداً للسبب الذي يجعل الكبار بحاجة إلى الإصغاء للجيل الأصغر سناً، مضيفاً أن أفعالنا حالياً تؤثر في حياتهم وحياة الأجيال المستقبلية، مهنئاً كل من شارك في تقديم هذا الفيلم المتميز".

وأشار إلى أهمية معارض "إكسبو" مؤكداً عزم الإمارات على الفوز بطلب استضافة "إكسبو 2020" الذي يشكل حدثاً عالمياً مهماً يتمحور حول إيجاد إرث دائم للإنسانية.

وقالت شما الحوسني إن حصول فيلم "السلحفاة" على الميدالية الذهبية ليس مجرد فوز، إنما يظهر مدى التزام دولة الإمارات بحركة إكسبو العالمية، إضافة إلى دعم العرض الذي تقدمت به دبي لاستضافة "إكسبو 2020".

وأشارت الحوسني إلى أن الفيلم تم عرضه في مدارس العديد من دول العالم لإشراك الأطفال وتعريفهم بقضية التلوث البلاستيكي في محيطات عالمنا.

وتنافس فيلم "السلحفاة" خلال مهرجان نيويورك لأفضل البرامج التلفزيونية والأفلام العالمية مع متسابقي نحو 50 دولة وكبرى شركات الإنتاج في العالم، مثل "ووالت ديزني" و"كانيديان برودكاستينغ" وغيرهما.

يذكر أن فيلم "السلحفاة" فاز بعدة جوائز أخرى مثل "الدولفين الذهبي" في مهرجان كان للأفلام القصيرة السينمائية والتلفزيونية خلال عام 2012، والذي يعتبر أكبر وأهم المهرجانات العالمية.