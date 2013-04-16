"أوبرا" باللغة العربية لأول مرة في الجزائر

يقام على المسرح الجزائري الوطني "محي الدين بشطارزي"، الأحد القادم عرض "الأوبرا" باللغة العربية، الأمر الذي يمثل نقلة في تاريخ الفن العربي، وهو أول إخراج "سنفوني" كلاسيكي عربي.

وسيقدم العرض "الأوبري" بحسب ما ذكرت "الشروق"، الفنان الجزائري المغترب طارق بن ورقة، حيث أبدع في اللحن والكلمات وأصر على أن ينطلق مشروعه من بلده الجزائر.

وقال الموزع الموسيقي الفنان طارق بن ورقة، إن العمل الذي أنجزه بعنوان "النفس"، حاول من خلاله أن يرصد ذكريات طفولته ببلده الأم الجزائر التي غادرها وسنه لا يتجاوز الخمس سنوات.

وأشار إلى أن العمل سيكون بمشاركة عدد من الفنانين العرب، على رأسهم الفنانة اللبنانية غادة شبير، والفنانة اللبنانية لارا العيان، والفنان المصري جورج ونيس، والفنان غابي عظمي من لبنان.

كما سيشارك في العمل الذي سيعرض لأول مرة إضافة إلى الفنانين الكبار 300 طفل من المدارس الجزائرية.