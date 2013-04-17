عمل فلسطيني ضمن الأفلام القصيرة المشاركة في مهرجان كان

تشارك تسعة أفلام بينها للمرة الأولى عمل فلسطيني لنيل السعفة الذهبية 2013 عن فئة الأفلام القصيرة، في إطار المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في جنوب فرنسا بنسخته الـ66، حسب ما أعلن المنظمون.

وتتولى المخرجة النيوزيلندية جاين كامبيون الحائزة على السعفة الذهبية في العام 1993 عن فيلمها "ذي بيانو" والسعفة الذهبية لفئة الأفلام القصيرة في العام 1986 عن فيلمها "بيل"، رئاسة لجنة الأفلام القصيرة ولجنة "سينيفونداسيون".

وحصلت اللجنة المكلفة باختيار الأعمال المرشحة لنيل السعفة الذهبية للأفلام القصيرة على 3500 عمل من 132 بلداً.

أما الأعمال المشاركة في المسابقة الرسمية عن فئة الأفلام القصيرة فهي "كوندوم ليد" (فلسطين/الأردن) للأخوين محمد وأحمد أبو ناصر، و"بيشتر از دو ساعت" (أكثر من ساعتين) لعلي أصغري (إيران)، و"أولينا" (بولندا) لايلزبييتا بنكوفسكا و"مون بلان" (بلجيكا) لجيل كولييه و"هفاليوردر" (ايسلندا/الدنمارك) لغودموندور ارنار غودموندسون و"سايف" (كوريا الجنوبية) لمون بيونغون و"اينسيكي تو ايمبوتنس" (اليابان) لساسكي اوموي و"37,4 درجة اس" (فرنسا) لادريانو فاليريو و"اوفيليا" (فرنسا) لاناريتا زامبرانو.

إلى ذلك، اختارت لجنة "سينيفونداسيون" 18 فيلماً (14 فيلماً روائياً و4 أفلام تحريك) من بين 1550 فيلماً تقدموا للمشاركة هذا العام من 227 مدرسة سينمائية في العالم أجمع، ما يعكس التنوع في تعليم السينما.

