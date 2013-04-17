100 مليون مشاهدة لفيديو أغنية "جنتلمان" للمغني ساي

تجاوز الفيديو الخاص بأغنية المغني ساي الجديدة، عتبة المائة مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" منذ بدء بثه خلال عطلة نهاية الأسبوع وهو رقم قياسي مطلق للنجم الكوري الجنوبي الذي شوهد فيديو أغنيته "غانغام ستايل" أكثر من 1,5 مليار مرة حتى الآن.

وقد شوهد فيديو "جنتلمان" 105,4 ملايين مرة محطماً بذلك الرقم القياسي الذي كان مسجلاً باسم البريطانية سوزان بويل وأغنية "آي درمد ايه دريم" التي شوهدت مليون مرة في غضون أسبوع في العام 2009.

وقد أعرب واحد من كل ستة عاينوا فيديو أغنية "جنتلمان" (1,3 مليون شخص) عن عدم إعجابهم بالشريط.

وكان المغني ساي قدم خلال حفلة في سيول السبت رقصة أغنيته الجديدة التي تخلف رقصة الحصان الشهيرة في أغنية "غانغام ستايل".

وفي أغنيته الجديدة يقوم ساي الذي يضع نظارات مستديرة ذات إطار أبيض بدور رجل يحاول جذب النساء الشابات في النوادي الرياضية والمتاجر الفخمة والمطاعم من خلال رمي النكات المشكوك بأمرها.

وكانت أغنية "جنتلمان" الأربعاء من بين الأغاني العشر التي تسجل أفضل المبيعات في متاجر "آي تيونز" في دول عدة منها فرنسا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا. وهي تحتل المرتبة الأولى في فنلندا والسويد والدنمارك واليونان.

