معرض تمهيدي لمتحف اللوفر بأبوظبي في ٢٠١٥

تمهيداً لافتتاح متحف اللوفر في أبوظبي في عام ٢٠١٥ كُشف النقاب عن 130 عملاً فنياً يعود بعضها إلى نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد، وذلك ضمن معرض "نشأة متحف"، المقرر إقامته في الفترة بين 22 أبريل حتى 20 يوليو 2013 في المنطقة الثقافية في السعديات.

وقالت سيلين بويات، مديرة مشروع المتحف: "المعرض يقدم نخبة من الأعمال التي اقتناها المتحف حتى اليوم، حيث يضم قطعاً أثرية من مصر وتركيا واليونان ومالي، تمثل حضارات تركت بَصمتها في الثقافة الإنسانية على مدى آلاف السنين، حيث سيستكشف الزوار الملامح المشتركة للتجربة الإنسانية الواحدة التي تتخطى حدود الجغرافيا والوطن والتاريخ."

ومن أبرز الأعمال الفنية في المعرض نموذج لأميرة تعود إلى نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد؛ وسوار ذهبي برأس أسد من الشرق الأوسط يعود إلى ما قبل ثلاثة آلاف سنة، ولوحة صورة امرأة، للفنان العالمي بابلو بيكاسو لم يسبق عرضها أمام الجمهور من قبل وصولاً إلى قطع من السيراميك مزخرفة بنقوش الأرابيسك من عهد الدولة العثمانية.