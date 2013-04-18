أغنية لمتنافس في "أراب آيدول" تحصد أكثر من مليوني مشاهدة

حصدت أغنية لأحد المتنافسين في البرنامج الترفيهي الأكثر مشاهدة في الشرق الأوسط "أراب آيدول"، الذي يذاع حصرياً على قناة MBC أكثر من 2.3 مليون مشاهدة في أقل من ثلاثة أيام على موقع "يوتيوب"، كما صعد الفيديو إلى المرتبة السادسة على لائحة الفيديوهات الأكثر مشاهدة لهذا الأسبوع.

وقد أدى المتنافس السوري عبدالكريم حمدان "موالاً" من كلماته وألحانه عن سفك الدماء في مسقط رأسه حلب، أمام لجنة تحكيم البرنامج، والتي تتكون من الفنانين راغب علامة ونانسي عجرم وأحلام وحسين الشافعي، والذين أبدوا إعجاباً شديداً بأدائه، فخاطبه علامة قائلاً: "أنت سفير سلام ومحبة.. أنت سفير بلادك"، وسط تصفيق شديد من الجمهور.

إلا أن أداء حمدان المؤثر ربما أوقعه في المحظور، حيث أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السورية وصل إلى حد تلقيه تهديدات بالقتل.

وبحسب مصادر تحدثت مع "العربية.نت"، وطلبت عدم ذكر اسمها لأسباب أمنية، فإن أداء حمدان لم يكن موقع تقدير لدى الجميع، فلقد تلقى حمدان تهديدات متتالية إذ تم اتهامه بأنه موالٍ للمعارضة السورية.

أما شبكات التواصل الاجتماعي الموالية للحكومة فقد نعتت حمدان بـ"الخائن".

وفي مقابلة مع موقع MBC قال حمدان إنه فخور بكونه سورياً، وإنه يربط نفسه بأبناء وطنه وليس بجماعة دينية أو سياسية، وأضاف: "غنيت لسوريا وفقط لسوريا".

وقال أحد الصحافيين السوريين المقيمين في دمشق لـ"العربية.نت" إنه من "المؤسف جداً" مشاهدة الناس تحول موهبة حمدان الرائعة لأمر سياسي، مضيفاً: "الرجل وحّد آلامنا.. لقد شاهدناه والدموع تنهمر من قلوبنا".