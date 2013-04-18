شيلاء سبت: حصلت على شيك بـ7 ملايين ريال من سعودي سبعيني

أكدت عارضة الأزياء البحرينية، شيلاء سبت، حصولها على "شيك" كـ"مهر" بمبلغ سبعة ملايين ريال من ثري سعودي "سبعيني"، وانتشرت صورة الشيك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.

ورفضت سبت الإفصاح عن هوية صاحبه، وقالت "إن العرض المُقدم حقيقي، لكنني أفضل الصمت حالياً، وعدم الإعلان عن تفاصيل الحكاية، حتى تتضح الأمور بالنسبة إليّ، فالزواج قسمة ونصيب وحينما أرغب في الزواج سأختار من يقع عليه قلبي، وأقتنع به كشخص أعيش معه العمر كله، بغض النظر عن عمره"، وأوضحت أنه ليس للمال مكان في قرارها، لأنها إنسانة، وليست سلعة تُعرض للبيع.

ولم تبدِ سبت امتعاضها من طريقة العرض، الذي قُدم لها علناً، مشيرة إلى سعادتها بالإحساس بمحبة الآخرين لها.

وتداول المغردون خبر الزواج والشيك المقدم بنوع من الفكاهة، حيث علق أحد المغردين على توقيع صاحب الشيك الذي كتب "علوش" بالحروف الإنجليزية، مستغرباً أن يكون التوقيع لرجل سبعيني فيما قالت أخرى إن توقيعه "3LLoSH 11" هو رقم لقميص لاعب وليس توقيعاً على شيك، وقال آخر إنه اسم مستخدم في تويتر.

فيما شكك مغردون بصحة الشيك، وقال أحدهم @ alhumidhan إن رقم الشيك 1 وهذا مستحيل لأنه لرجل أعمال، بالإضافة إلى مكان إصدار الشيك، وثالثاً البطاقة الموجودة بالصورة هي بطاقة صراف مصرية.

فيما تحدث آخرون أنه من حق أي فنانة الزواج طالما هناك من تقدم لها بالحلال، وهو ما اعتبروه حرية شخصية.



وشاركت شيلاء سبت في مسابقة لملكة جمال في الهند مؤخراً، لتكون أول خليجية تشارك في هذا النوع من المسابقات، وحققت لقب "ملكة جمال الشرق الأوسط"، ووصفت هذا اللقب بالمثمر على الصعيدين العملي والخاص معتبرة هذا الفوز إنجازاً كبيرا حققته بجهدها، وقصر مسافات بلوغها النجاح في مجال عملها.