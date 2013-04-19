محمد عساف يبعث الفرح في غزة عبر "آراب أيدول"

محمد عساف هو الفلسطيني الوحيد الذي نجح بالمشاركة في برنامج "أراب آيدول" الذي تبثه قناة "أم بي سي". وبدأ عساف مشواره الغنائي مبكراً وواصل حالماً بالعالمية، وهو أحد أكثر الأصوات شعبية في هذا البرنامج.

ومن بيروت إلى غزة، ترقب عائلة عساف خطواته الأولى نحو لقب تتمنى أن يكون من نصيب ابنها.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث يوجد منزل عائلة عساف، يتجمع أفراد العائلة وبعض الأصدقاء لمشاهدة ابنهم في عرضه المباشر الأول في برنامج "أراب آيدول"، عيونهم تتابعه، فيما كانت القلوب على وشك احتضانه.

وتقول والدة محمد عساف: "كانت طلته حلوة، ارتحت جداً لأدائه".

ويعلق صديق محمد: "كل مئة عام، لما تتاح لنا مثل هكذا مشاركة، ونشجعه من قلوبنا".

ولأن مشاركة الفلسطينيين عامة، وبالذات من غزة نادرة في مثل هكذا برامج، سهرت مدينة غزة تتابع ابنها وتشجع خطواته.

وتقول مواطنة فلسطينية: "صوته رائع، وسيكون الفوز من نصيبه". وتضيف ثانية: "المنافسة قوية، يجب على عساف أن يحسن دوماً من أدائه"، وتعلق ثالثة: "كل فلسطين تدعمه".

وعلى الرغم من الآلام التي تحاصر سكان غزة، فإن غالبية سكانها يتوقون إلى مثل هذه الأوقات التي تفرج شيئاً من همومهم.

وتقول فتاة : "بدنا نفرح"، ويضيف شاب: "العالم لا يعرف شيئاً عن غزة سوى الحزن".