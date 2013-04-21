معرض "أرتوجيزر" يجسد البيئة الصحراوية والتقدم العمراني

افتتح مؤخرا بمدينة دبي معرض "أرتوجيزر" وحمل ستين لوحة فنية بمشاركة 10 فنانين، وتجسد الأعمال المعروضة فكرة التقدم العمراني، والبهجة في الحياة اليومية، وتحضر البيئة، خاصة الصحراوية.

وشارك في معرض "أرتوجيزر"، الذي يقام في صالة عرض فندق "تاج بالاس"، عدد من الفنانين المخضرمين وآخرين متدربين، من كل من الإمارات، ولبنان وبلغاريا وفرنسا والهند وروسيا وألمانيا وبريطانيا. بحسب ما ذكرت "الاتحاد".

ولامست الأعمال بألوانها قدرا من الفانتازيا، وتتراوح أحجام اللوحات من المتوسط إلى الكبير، بالإضافة إلى لوحات تصويرية للوجوه، وأخرى يغلب عليها التجريد.