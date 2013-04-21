"أراب آيدول".. دموع ومواساة من لجنة التحكيم

تخلَّل الحلقتين الأخيرتين من برنامج المواهب الغنائية العربية "أراب آيدول" العديد من الأصوات الجميلة المشاركة، كما شهدت الحلقتان الكثير من الدراما التي طالت المشاركين ولجنة التحكيم، الأمر الذي زاد التوتر والقلق لدى المشاركين، وانعكس على أدائهم الفني.

ومن جهة أخرى نجد فرحة الجمهور لفوز المتسابقين الذين اختاروهم وصوَّتوا لهم، تزامناً مع لجنة التحكيم.

أما الموقف الأبرز للجنة التحكيم فكان من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي أجهشت بالبكاء عند اختيارها لأحد المشاركين؛ مبررة ذلك برغبتها في تفادي قرار الاختيار الفردي بالحكم على أحد المتسابقين بتوديع السباق.

إضافة إلى التوتر الشديد والسائد بين الفنانة الإماراتية أحلام والفنان اللبناني راغب علامة، إلى أن توصلت المرحلة النهائية من البرنامج إلى تأهيل إجمالي 7 شباب و6 فتيات.