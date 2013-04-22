"ست الحيطة".. جرافيتي مصري يطالب بحقوق المرأة

فن الجرافيتي الذي ظهر في مصر خلال الفترة الماضية، ولاقى شهرة واسعة في أعقاب الثورة المصرية، خاصة وأنه أصبح يعبر عن كافة ما يعانيه المصريون من معاناة في حياتهم اليومية، استغله البعض في إيصال رسائل معينة من خلال الجدران التي امتلأت بالرسوم.

البعض قرر أن تكون رسالته مضمونها المرأة المصرية، وذلك من خلال حركة جرافيتية حملت اسم "Women on walls" والتي عرفها أصحابها باسم "ست الحيطة"، حيث رصدت "العربية.نت" تلك الظاهرة، والتقت بالفعل معتز زيتون المنسق العام للحركة في محافظة الإسكندرية، حيث أكد في تصريحاته أنه بصحبة عدد من رسامي الجرافيتي، من بينهم رانيا زيتون، لميس سليمان، محمد كرنك وعمر بدران قاموا بتنفيذ فعاليات الحركة في منطقة وسط البلد بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ الفعالية في أربعة محافظات هي الإسكندرية والقاهرة والمنصورة والأقصر في صعيد مصر.



رموز نسائية



معتز زيتون أكد أن الهدف من وراء هذا الجرافيتي هو المطالبة بتمكين المرأة المصرية، إذ أننا نعيش في عام 2013 ومع ذلك تتواجد مظاهر تفرقة بين الرجل والمرأة وعدم مساواة، موضحا أن الشعار الخاص بالجرافيتي هو "بكفياك زفت يا سي السيد"، مؤكدا أنهم اختاروا رموزا نسائية متفوقة في مجالها، فتواجدت كوكب الشرق أم كلثوم، وكذلك شخصية أمينة التي جسدتها الفنانة الراحلة أمينة رزق في الثلاثية التي قدمها نجيب محفوظ للسينما المصرية، إضافة إلى رموز نسائية أخرى، مشيرا إلى أنهم راعوا اختيار النساء من بين مجالات عدة، سواء في السياسة أو الفن أو غيرها، وأن مطالبهم واحدة وهي التأكيد على أنه يكفي المعاملة السيئة التي تتعرض لها النساء، ويكفي التحرش الذي يلاقينه في الأماكن العامة، وأن الجرافيتي يبعث برسالة إلى المجتمع، مفادها هو أنه إن كانت مصر تمتلك كل هذه الرموز النسائية فما الداعي للمعاملة السيئة التي تقابل بها المرأة.



رسوم مختلفة



الجرافيتي الذي اعتمدت عليه الحركة أكد زيتون أنه يتكون من خمس رسومات، أحدها رسمة كبيرة على الحائط، وهي التي تظهر فيها أمينة التي تمثل المرأة المقهورة موجهة رسالتها إلى سي السيد الذي يمثل الظلم وعدم المساواة، إضافة إلى أربع رسومات أخرى بأحجام صغيرة، وأنه يتم تنفيذه في عدة أماكن رائجة في المحافظة من قبل الورشة، إضافة إلى وجود فعاليات أخرى للحركة لم يتم الإعلان عنها بعد، خاصة وأن رسومات الجرافيتي تم تنفيذها يوم الجمعة الماضي في محافظة الإسكندرية ومازال تنفيذها في باقي المحافظات الأربع يجري تباعا، كما أنه تم تدشين موقع للحركة تم رصد كافة الأنشطة التي يتم القيام بها من خلاله.