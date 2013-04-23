كارول سماحة مع 20 راقصا تطلق "The Lady" في أغسطس

على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللبنانية كارول سماحة، مساء الاثنين 22 إبريل/نيسان بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بصحبة طوني سمعان المدير التنفيذي لشركة "روتانا"، تم الإعلان عن كون العرض المسرحي الاستعراضي "The Lady" الذي تقوم ببطولته كارول، سيتم افتتاحه بكازينو لبنان في العاشر من شهر أغسطس المقبل، مؤكدة أن الاستعراض سيتم عرضه في مصر مهما كانت الظروف، كما أعلنت كارول أن الأغنيات التي حملت أسماء ألبوماتها السابقة سيتم الاستعانة بها جميعا في الاستعراض، الذي استعانت فيه بمصمم رقصات إيطالي، إضافة إلى مصمم رقصات شرقي من لبنان، كما أنها ستستعين بعدد من أغنيات ألبومها الجديد "احساس" الذي طرح قبل شهر في الأسواق العربية، وهو ما جعلها تقرر أن تكون هناك توزيعات خاصة للأغنيات حتى تناسب العرض المسرحي.

السيطرة على المسرح

كارول سماحة التي تنوعت مسيرتها الفنية ما بين غناء وتمثيل، حتى برزت آخر مواهبها في الكتابة عبر ألبومها الأخير، أكدت أن عشقها الأول والأخير هو المسرح لأنها تستطيع السيطرة عليه، وهي واقفة على خشبته مشيرة إلى أنه سيتواجد 20 راقصا في عرض "السيدة" الذي تؤدي بروفات شبه يومية عليه، وتتولى إنتاجه شركة "روتانا"، إضافة إلى أن العرض سيكون نصفه لبناني والنصف الآخر مصري.

في الختام أوضحت صاحبة "أقول أنساك" أنها ستكثف من عملية كتابة الأغنيات الخاصة بها في ألبوماتها المقبلة، وذلك بعد أن شجعها الملحن محمد يحيى على ذلك في ألبوم "احساس"، مؤكدة أن التوقيت الذي قامت فيه بكتابة الأغنيات، كان مصاحبا لتقديمها مسلسل "الشحرورة" لذلك كانت متأثرة في وقتها باللهجة المصرية التي كانت تتمرن عليها في ذلك الوقت.