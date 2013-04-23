مخرج لبناني يفوز في مهرجان الفيلم الفرنسي بهوليوود

فاز فيلم "الهجوم" للبناني زياد الدويري بجائزة الجمهور وجائزة النقاد الخاصة في الدورة الـ17 من مهرجان "كولكوا" للفيلم الفرنسي في هوليوود، على ما أعلنه المنظمون في ختام المهرجان.

وبعد أسبوع على الاعتداء المزدوج في بوسطن الذي ألحق صدمة في الولايات المتحدة ولا يزال يتصدر الأخبار فيها، اختار جمهور المهرجان مكافأة فيلم "الهجوم" المقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الجزائري ياسمينة خضرا والتي تتبع طبيباً من عرب إسرائيل يكتشف أن زوجته ارتكبت هجوماً انتحارياً في تل أبيب.

والفيلم الذي عُرض في إطار فئة مستحدثة في المهرجان بعنوان "سينما العالم من إنتاج فرنسا"، فاز بثلاث جوائز هي جائزة الجمهور وجائزة النقاد الخاصة وجائزة "كامينغ سون" التي استحدثت هذه السنة أيضاً وتكافئ فيلماً اشتراه موزّع أميركي.

وسيُعرض فيلم "الهجوم" في الصالات الفرنسية اعتباراً من نهاية شهر مايو/أيار المقبل وفي الولايات المتحد اعتباراً من 21 يونيو/حزيران.