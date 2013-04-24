التلفزيون المصري يعقد اتفاقية تبادل مع نظيره التركي

عقب دبلجة عدد من المسلسلات المصرية وعرضها في تركيا، وانتشار المسلسلات التركية بصورة مكثفة داخل مصر والوطن العربي، أعلن وزير الإعلام، صلاح عبدالمقصود، عن عقد اتفاقية تبادل بين التلفزيون المصري والتلفزيون التركي الأسبوع الماضي.

وأكد عبدالمقصود أنهم وصلوا بالفعل إلى اتفاق مع التلفزيون التركي من أجل عرض أحد المسلسلات التركية الهادفة -بحسب تعبيره- ويتكون من 104 حلقات، وهو من إنتاج التلفزيون التركي، على أن يعرض عبر شاشات التلفزيون المصري خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن عبدالمقصود أنه تم الاتفاق على أن يعرض مسلسل "ليالي الحلمية" الذي يتكون من 5 أجزاء بدأت في العام 1987، وكتبه الراحل أسامه أنور عكاشة، وتولى إخراجه إسماعيل عبد الحافظ، عبر شاشة التلفزيون التركي، مؤكداً أن الغرض من الاتفاقية هو أن يطلع كلا الطرفين على ثقافة الآخر، وألا تكون مصر جانب متلقٍ فقط.

في ذات السياق، أكد صلاح عبدالمقصود أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة، تدشين إذاعة مصرية جديدة تختص بالنشرات الاقتصادية وكذلك النشرات المرورية، وذلك إلى جوار تطوير إذاعة "راديو مصر" الإخبارية.