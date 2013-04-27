مهرجان "سالزبورغ" يستضيف 1400 طفل من أحياء فقيرة

يستضيف مهرجان سالزبورغ الذي يستمر من 24 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب 1400 طفل وعازف شاب هذه السنة ينتمون إلى برنامج التربية الشعبية الفنزويلي "ايل سيستيما" حسب ما أعلن مدير المهرجان النمساوي إلكسندر بيريرا.

وأوضح بيريرا خلال مؤتمر صحافي أن إحدى أعز الأمنيات إلى قلبه ستتحقق وأن المشروع لن يتكرر حصوله وأنه سيأتي 1400 طفل إلى سالزبورغ.

وسيلتقي هؤلاء الشباب، بشباب ينتمون إلى المبادرة الأوروبية "سوبرار" الشبيهة ببرنامج "ايل سيتيما". وبات هذا التبادل ممكنا بفضل دعم مادي من مؤسسات عدة.

وبرنامج "ايل سيستيما" هو حركة موسيقية أتت بمبادرة من المؤلف الموسيقي الفنزويلي خوسيه انطونيو ابروا.

وقد استفاد نحو مليوني شخص من أحياء فقيرة من هذا البرنامج منذ إنشائه. ويستفيد حاليا 400 ألف طفل من البرنامج, وهو يشمل خمسة معاهد كونسرفتوار وطنية وأكثر من مئة كونسرفتوار محلي.

وسيلقي خوسيه انطونيو ابرو هذه السنة كلمة الافتتاح في مهرجان سالزبورغ.

وستكون فرقة "أيل سيستيما" التي تحمل اسم "سيمون بوليفار يوث اوركسترا" وعلى رأسها قائد الاوركسترا غوستافو دودايل البالغ 32 عاما والمؤلفة من عازفين شباب دون السابعة والعشرين، حاضرة في سالزبورغ هذا الصيف فضلا عن فرق أخرى مرتبطة بايل سيستيما وستحيي 14 حفلة موسيقية.