هيفاء وهبي تتبرع بأجرها كاملاً من أجل حملة "نوّرت مصر"

كرَّم القائمون والمنظمون لحملة "نوَّرت مصر" لدعم وتنشيط السياحة المصرية، النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، حيث أحيت هيفاء حفلاً كبيراً، تبرعت فيه بأجرها كاملاً، من أجل مساهمتها في أولى حفلات حملة "نوَّرت مصر"، التي ترعاها دار الجمهورية للصحافة.

وأكدت هيفاء، خلال المؤتمر الصحافي الذي تم تنظيمه قبل الحفل بساعات، أنها لم تتأخر عن المشاركة وتلبية الدعوة من أجل هذه الحملة التي تهدف إلى تنشيط السياحة المصرية، لأنها تعشق مصر وترابها، وتتمنى دائماً الخير والسلام لها.

وقالت هيفاء في مقابلة خاصة مع "صباح العربية" إن "من حق الشعوب الانتفاضة على واقع أليم، وصوت الحق لابد أن يعلو على صوت الرصاص، متمنية أن يعمَّ السلام في العالم العربي".

وأضافت: "مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تعد من أهم الأمور في حياتنا اليومية، وهي اجمل ما تقوم به يومياً ليعرف جمهورها آخر أخبارها منها شخصياً بعيداً عن القيل والقال" .

ووصفت هيفاء منتقديها على أغنية "ملكة جمال الكون" بأنهم "غيورون وجهلة"، وذلك رداً على انتقادات ساخرة وجهوها لها بعد عرضها، موضحة أنها لا تقصد به نفسها إنما لكل فتاة يعرف كيف يحبها ويعاملها حبيبها .

يُذكر أن أغنية "ملكة جمال الكون" من إنتاج الفنانة هيفاء وهبي وقامت بتصوريها في الولايات المتحدة الأميركية.