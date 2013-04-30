إلتون جون ومادونا تخطّيا خلافاً عمره عقد من الزمن

وضع النجم البريطاني إلتون جون حدّاً لخلافه مع نجمة البوب الأميركية مادونا. وأفادت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية بأن جون ومادونا (54 سنة)، تخطّيا خلافاً دام عقداً من الزمن، بدأ يوم هاجمها واتهمها بعدم الغناء مباشرة وإنما استخدام تسجيلات خلال جولاتها كما ذكرت جريدة "الحياة".

لكن جون قال: "وجَّهت إليها رسالة في أحد الفنادق (في فرنسا)، واعتذرت بشدة منها، كما اشتريت لها عشاء".

وأضاف جون (65 سنة): "انتهى الخلاف وقد تخطيناه".

وكانت مادونا دعت جون في عام 2012 إلى الصلح، وأهدته واحدة من أغانيها خلال حفل أحيته في فرنسا.

يُشار إلى أن جون ومادونا كانا مقرّبين جداً لكن علاقتهما شهدت تدهوراً طوال سنوات، لدرجة أن المغني البريطاني قال في آب/أغسطس 2012 إن نجمة البوب الأميركية فقدت صدقيتها كفنانة، ووصفها بـ"راقصة تعرٍّ لعينة انتهت حياتها المهنية".