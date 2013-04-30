خبير تجميل لبناني: أجد صعوبة مع الوجوه الخليجية

أكد ماكيير المشاهير وخبير التجميل اللبناني، كلود إبراهيم، أن قيامه بمهمة ماكيير مسلسل "كلام الناس" تجربة ممتعة بالنسبة له، موضحاً أن طبيعة الملامح الخليجية تختلف عن نظيرتها اللبنانية، وتختلف أيضا عن الملامح المصرية.

وأشار إلى أن ملامح نجوم مسلسل "كلام الناس" صعبة ومتعبة، وهذا بحد ذاته يشكل له متعة خاصة في قهر كل الصعاب التي قد يواجهها.

وأوضح أن مشاركته في وضع لمساته الذهبية على نجوم ونجمات المسلسل الذي بدأ تصويره مؤخراً، على الرغم من إقامته في كندا، إنما جاء استجابة لطلب الفنان حسن عسيري.

وتميز كلود في تقديم العديد من الشخصيات بطريقة ساحرة في أعمال لاقت نجاحاً ملموساً في الدراما العربية ومنها مسلسلا "الملك فاروق" و"الشحرورة".

ويشهد مسلسل "كلام الناس" الذي سبق أن حظي الجزء الأول منه بنجاح كبير أثناء عرضه على شاشة القناة "الأولى" السعودية في رمضان الماضي، حضوراً متميزا لقضايا الناس اليومية من خلال ثلاثين حلقة منفصلة من بطولة النجم حسن عسيري، يوسف الجراح، إضافة إلى نخبة من نجوم الدراما السعودية والخليجية من بينهم خالد سامي وأفنان فؤاد، ريماس، غزلان، لمار، وريم عبدالله، وبشير الغنيم، ورياض الصلحاني، ومحمد المفرح، وعماد اليوسف، ومحمد المنصور، وعبدالعزيز السكيرين ومرزوق الغامدي وأيمن المديفر ويحيى الغماري.

يذكر أن المسلسل في جزأيه الأول والثاني من تأليف الكاتب علاء حمزة، وإخرج عمر الديني.