أول صورة لابنة مايكل جاكسون ووالدتها منذ سنوات

تستمر علاقة "باريس" ابنة ملك البوب الأميركي الراحل مايكل جاكسون بوالدتها ديبي رو في التحسن، والدليل أنها احتفلت معها بعيد ميلادها الـ15 والتقطا صورا سوية للمرة الأولى منذ سنوات عدة. وأفاد موقع "رادار أونلاين" الأميركي أن جاكسون احتفلت للمرة الأولى منذ طفولتها بعيد ميلادها الـ 15 مع والدتها. كما لفت إلى أن ابنة جاكسون ووالدتها التقطتا صورا معا للمرة الأولى منذ كانت "باريس" طفلة صغيرة.

يشار إلى أن ديبي كانت زوجة مايكل جاكسون، وأنجبت منه برينس وباريس قبل طلاقهما، وقد وقعت على تنازل عن حقوق الوصاية على ولديها في العام 2011 يوم كانت ابنتها لا تزال في الثالثة من العمر.



وكانت زوجة جاكسون أعلنت منذ ما يقارب الأربع سنوات أن ولديها برينس وباريس، هما نتيجة تلقيح اصطناعي من واهب مجهول، وليس من ملك البوب، بحسب ما نقلت عنها في حينه صحيفة "نيوز اوف ذي وورلد" البريطانية. وأضافت "أهديته أحشائي، وهذا أمر أقدمت عليه كي يكون سعيداً". وأضافت رو قائلة "حصلت على مال مقابل ما قدّمته وأنا الآن أعلم أنني لن أرى ولدي من جديد".

وتحدثت طليقة جاكسون، الذي تزوجته في العام 1996 وتطلقا بعد 3 أعوام، عن أمور كثيرة، موضحة أنها لم تقبل إنجاب الأطفال إلا بعدما علمت أن زوجته السابقة ليزا ماري بريسلي رفضت الحمل منه.



وشددت على أن الهدف من زواجهما كان أن يبدو لجاكسون عائلة، لكنه تخلى عنها بقسوة بعد الولادة المؤلمة لابنتها التي "مزقتني من الداخل"، بحسب وصفها، وجعلتها غير قادرة على إنجاب مزيد من الأطفال.



إلى ذلك، لفتت الصحيفة إلى أن رو، التي تعيش في مزرعتها مع عدد كبير من الحيوانات من بينها 11 كلباً و30 حصاناً، كشفت عن صورتين لم يسبق لأحد أن رآهما إحداهما لها بجوار جاكسون وهو يداعب ولديه، والثانية لبرينس وباريس في السادسة والسابعة من العمر.