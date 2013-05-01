مهرجان فاس للمسرح الجامعي يحتفل بمسارح آسيا

يحتفل مهرجان فاس للمسرح الجامعي في دورته الثامنة بمسرح آسيا، وسيكرم في حفل الافتتاح للدورة الثامنة، والتي ستمتد فعالياتها ما بين 3 إلى 7 مايو/ أيار، الفنان المغربي الراحل أحمد الطيب لعلج.

ويتوج المهرجان بإعلان جائزة الشيخ عبد العزيز النعيمي رئيس المسرح الوطني بعجمان بالإمارات العربية المتحدة، التي تعبر عن مستوى تميز العلاقات الثقافية بين المغرب والإمارات العربية المتحدة.

ويسجل المهرجان لأول مرة مشاركة جامعات من الشرق الأقصى، أولاها الأكاديمية المركزية للدراما ببكين بالصين الشعبية، التي تقدم أوبرا تعكس تنوع الثقافة الصينية، وتمزج فيه بين الرقص والمسرح والأداء، من إنتاج الأكاديمية المركزية للمسرح "أوبرا بكين".

وفي نفس السياق تشارك جامعة زهيجيانغ من الصين كذلك بمسرحية ترفد المسرح بأداء الرقصات الشعبية وفق التقليد الآسيوي للمسرح.

وبمشاركة جامعتين من أندونيسيا، جامعة السلطان آكونك الإسلامية والجامعة الوطنية سورابايا، احتفت هذه الدورة بالمسرح الجامعي الآسيوي، بالإضافة إلى المشاركات من العالم العربي، لكل من لبنان من خلال كلية الفنون بالجامعة اللبنانية، وجامعة البحرين، والإمارات العربية المتحدة من خلال مسرحية "الجلاد" لفرقة مسرح الشباب التي حصدت عدة جوائز في مسرح دبي للشباب 2012. هذا إضافة إلى المغرب الذي يشارك بعرضين.

الاحتفاء بالمسرح الآسيوي لم يمنع المنظمين من برمجة مسرحيات عالمية من أوروبا، تمثلت في مشاركة جامعة مورسيا من إسبانيا، وفرقة المسرح بجامعة رين من فرنسا وكلية فالفييلد للمسرح من كندا.

كما ينظم المهرجان نقاشات طلابية مفتوحة مع رؤساء الفرق المشاركة تحت عنوان " لنقتسم المسرح"، بمشاركة رؤساء الفرق، والمخرجين، والفنانين، ويدير الجلسة: الدكتور عبدالكريم جواد.

كما ستعقد ورشات تكوينية في المسرح لفائدة الطلبة، بإشراف مسرح "لاليش" من فيينا بالنمسا والسينوغراف محمد الغص من الإمارات العربية المتحدة.

وتجتمع شبكة المسرح الجامعي للتنسيق حول الدورة الثالثة لمهرجان المسرح الجامعي المتنقل، والتباحث حول التعاون الممكن على صعيد المسرح في الجامعات العربية.

كما سيتم توقيع اتفاقية للتوأمة بين مهرجان فاس للمسرح الجامعي والمهرجان الأكاديمي للمسرح الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت.

وعلى هامش فعاليات الدورة الثامنة سيتم توقيع آخر الإصدارات المسرحية لكل من سعيد الناجي، وإبراهيم الدمناتي، وإدريس الذهبي، ونوال بنبراهيم.

وتختتم الدورة بتوزيع الجوائز على الفائزين، و هي ستة جوائز: جائزة الإخراج، السينوغرافيا، أحسن دور نسائي، أحسن دور رجالي، جائزة لجنة التحكيم، جائزة الأمل.

ويرأس لجنة التحكيم محمد الدرهم من المغرب، وبعضوية كل من لورانس كارطاغولي من فرنسا، وفاضل جاف العراقي المقيم بالسويد، وحسن حموش من المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن المهرجان من تنظيم وإشراف جامعة محمد بن عبد الله بفاس.