يحيى خليل يعرب عن انزعاجه من حال مصر في دار الأوبرا

في ختام حفلاته الصيفية، استقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصري، فنان الجاز العالمي يحيى خليل، وذلك في تمام الثامنة من مساء أمس، الخميس، في حفل امتلأت فيه القاعة بجمهور خليل الذين حضروا للاستمتاع بفن الجاز الذي يقدمه.

مقطوعات غنائية وأخرى موسيقية قدمها خليل بصحبة فرقته، وسط تصفيق الجمهور للعازفين. وأكد خليل في تصريحاته لـ"العربية.نت" قبيل بدء الحفل أنه يستعد لطرح ألبوم جديد خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يقوم في الوقت الحالي بتسجيل عدد من الأغاني كي يتضمنها الألبوم الجديد، ليصعد بعدها إلى خشبة المسرح.

فاصل سياسي قصير

على عكس حفلاته السابقة، لم يشأ يحيى أن يتحدث كثيراً عن الأحوال السياسية التي تمر بها، وقام في أول فاصل له بتوجيه التحية للإعلامية رولا خرسا التي كانت حاضرة للحفل، وكذلك أرسل تحيته لأكثر من سيدة مصرية، على رأسهن جميلة إسماعيل، والكاتبة الصحافية فريدة الشوباشي التي اعتذرت عن الحضور لظروف طارئة، كما حيا الشاعر شوقي حجاب، وأعرب خليل عن انزعاجه مما تمر به مصر في الوقت الحالي، مؤكداً رفضه له، ولكنه أكد أنه يود دائماً في حفلاته أن يخرج جمهوره من حالة الإحباط التي يعيشها.

في لفتة مختلفة، أهدى خليل إحدى أغنياته إلى شهيد ألتراس أهلاوي في مذبحة بورسعيد "كريم خزام"، وذلك بعد أن سرد قصته معه، حينما طلبت منه ابنته أن يذهبا معاً إلى جنازته في الكنيسة، وبالفعل ذهبا ولكن خليل دخل في نوبة بكاء شديد - بحسب ما قال - بعدما رأى حالة عائلته، وهو ما جعله يقوم بتقديم أغنية "في التالته شمال" خلال الحفل، وقبل أن يختتم حفله ويحيى فرقته الموسيقية، طالب خليل جمهوره بأن يتفاءل، مشيراً إلى أن المستقبل سيكون لهم بالتأكيد.

وأعطى خليل نبذة صغيرة عن فن الجاز في العالم بأكمله، مشيراً إلى أن الأفارقة هم أول من حملوا هذا الفن إلى الولايات المتحدة الأميركية، ثم أعلن أنه سيسافر عقب الحفل إلى أوروبا بصحبة فرقته الموسيقية من أجل إحياء عدد من الحفلات هناك، على أن يعود لإحياء حفلات بمصر في سبتمبر/أيلول المقبل.