الممثلة البريطانية كيرا نايتلي تزوجت "عائلياً" في فرنسا

تزوجت الممثلة البريطانية، كيرا نايتلي، بعيداً عن الأضواء، خطيبها المغني جيمس رايتون، على ما أفاد رئيس بلدية مازان في جنوب شرق فرنسا حيث عقد الزواج، بحسب تقرير إخباري، الأحد 5 مايو/أيار.

وقال ايميه نافيلو، رئيس بلدية هذه البلدة الصغيرة، إن الزواج المدني "العائلي جداً"، السبت، ضم "نحو 15 شخصاً".

ويملك والدا الممثلة، بطلة أفلام "بايريتس أوف ذي كاربيين"، منزلاً في مازان، على ما أوضح نافيلو. وينتمي زوج الممثلة إلى فرقة "ذي كلاكسونز".

ومن الأفلام التي مثلتها نايتلي "لوف اكتشلي" (2003)، و"برايد اند برجديس" (2005)، و"ذي دادتشيس" (2008)، و"إيه دنجيرس ميثود" (2011)، و"انا كارينينا".