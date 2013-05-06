خالد النبوي منشغل بحملة "مصر ما حدش يتحرّش بيها"

قال الفنان المصري خالد النبوي إن سبب غيابه عن ميدان "التحرير" في الفترة الأخيرة هو انشغاله بإطلاق حملة "مصر ما حدش يتحرّش بيها" التي موّلها وأخرجها بنفسه وهدفها مكافحة الأعمال اللاإنسانية.

وجاءت تصريحات النبوي خلال مقابلة بثت على برنامج "صباح العربية" أمس الأحد.

وعلى صعيد الأعمال التلفزيونية أضاف النبوي أن مسلسله الذي يجسّد فيه شخصية العالم المصري الدكتور مصطفى محمود لم يكن ضمن خطة رمضان المقبل؛ لأنه لا يمكن اختصار سيرة شخصية مهمة مثل الدكتور مصطفى محمود في 30 حلقة فقط.

وعن تجربته في البطولة المطلقة بالفيلم الأميركي "المواطن"، قال النبوي إن دوره جديد ومختلف في هذه التجربة مع مخرج مهم، علماً بأن لدينا مخرجين كباراً ومهمين في العالم العربي قد عمل معهم مثل يوسف شاهين وصلاح أبوسيف، إلا أن ما يهمه هو أن يتعلم من كل مخرج شيئاً جديداً.

يُذكر أن الفيلم سيُعرض خلال موسم الصيف في الولايات المتحدة الأميركية، وتمنى النبوي عرض الفيلم في نفس الوقت بالدول العربية.

