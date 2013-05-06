سميرة سعيد: الفنانون في حالة ترقب بسبب أوضاع الوطن العربي

أشارت الفنانة المغربية سميرة سعيد إلى وجود أمور شخصية وراء ابتعادها عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة، إضافة إلى الظروف الحاصلة في الوطن العربي والتي جعلت الفنانين في حالة ترقب، لكن الآن "إلى حد ما استطعنا كفنانين تحديد ما نريد فعله"، على حد تعبيرها.

جاءت تصريحات سميرة سعيد ضمن برنامج "صباح العربية" والذي أذيع الاثنين 6 مايو/أيار.

وأكدت الفنانة المغربية عزمها على طرح أغنية في الصيف المقبل لتعكس الأوضاع في عالمنا العربي، على أن تصدر ألبومها في الشتاء. وقالت أيضا إن الكساد الفني دفع بالفنانين للعمل كلجنة حكام في البرامج التلفزيونية، وهو أمر إيجابي حيث قربهم ذلك أكثر من الجمهور.

وعن مشاركتها في برنامج "أراب ايدول" قالت إن مجموعة الـ"ام بي سي" قامت بمجهود كبير، فهناك إبهار في المسرح، إضافة إلى أن أصوات المشتركين مذهلة. وعلى صعيد لجنة الحكام، قالت إن لكل منهم شخصيته وأسلوبه المميز.

أضافت سميرة سعيد أن مقولة أن "الربيع العربي ضد الفن" هي مقولة خاطئة، حيث إن الفن واجهة المجتمع، فلا يمكن العيش بدون الفنون المختلفة.