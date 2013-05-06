محمد منير يطمئن جمهوره على مستقبل مصر

انتظر عشرات الآلاف نجمهم المفضل حتى صعوده إلى خشبة المسرح. فقد فتحت بوابات الحفل أمام الجمهور في السادسة من مساء الأحد بقرية "Red Carpet" بالعين السخنة، من أجل حضور حفل محمد منير احتفالاً بأعياد الربيع، حيث قدم في البداية أحمد عصام فاصلاً من الـ"Fire Works" واستعرض من خلال تقرير مصور رحلة الكينج، ليظهر منير بعد العاشرة مساءً بقليل، مرحباً بجمهوره الذي تسبب في شلل مروري، وهو الأمر المعتاد مع إقامة حفلات محمد منير بالعين السخنة.



واستغل الجمهور الوقت حتى صعود منير إلى المسرح في غناء بعض أغانيه، والبعض الآخر كان يتابع نتيجة مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي في دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت في نفس اليوم.

محمد منير قدم أحد عشر أغنية لجمهوره، بدأها كما هي عادته بأغنية "حدوتة مصرية"، كما ألقى كلمة على جمهوره شابها التفاؤل، مؤكداً على أن المستقبل سيكون أفضل، ومشدداً على أن الضباب الموجود في الوقت الحالي سيزول قريباً.

الألتراس يحتفل بثلاث سنوات

شماريخ تتوهج في سماء العين السخنة، وبانرات ولافتات تحمل أسماء أغنيات "الكينج" كما يلقبه جمهوره الذي كان نجم الحفل، حيث احتفلوا بمعشوقهم منير بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيسهم كرابطة تشاركه كافة احتفالاته وأفراحه.

"Ultras Mounirian" لم يفتهم أيضاً أن يرفعوا لافتات بأهداف سياسية، حيث ظهرت إحدى اللافتات التي تحمل صور أعلام بعض الدول العربية، وأمامها يوجد رجل يرتدي قبعة رسم عليها علم الولايات المتحدة الأميركية ويمسك بسلسلة تربط كافة الدول العربية به، وكتب على اللافتة "بس الحقيقة المذهلة أن الجميع في السلسلة".

سوء تنظيم واعتذار واجب

ولم يكن التنظيم المتعلق بالأعداد الضخمة التي حضرت على المستوى المطلوب، فيبدو أن قيمة تذكرة الحفل البسيطة، دفعت الكثيرين إلى الحضور، ولكنه تسبب في العديد من الأزمات، حيث اشتكى عدد كبير من الحضور من وجود حالات تحرش، كما أن الجمهور الموجود في الخلف لم يستطع الاستماع إلى منير بشكل جيد، وقد ظهر على "الكينج" بعض علامات الضيق حاول إخفاءها بسبب سوء التنظيم الذي يراه، وهو ما دفع الصفحة الرسمية لألتراس محمد منير أن تتقدم باعتذار عما حدث من سوء تنظيم خارج عن إرادتها، مشيرين إلى أنه كانت هناك همجية مفرطه في التعامل مع الحضور.

